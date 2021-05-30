CHP’li Demir’en silahlı Din Kültürü öğretmen açıklaması

CHP Fethiye İlçe Lideri Mehmet Demir, elinde silahla tehdit savuran din kültürü öğretmeni ile ilgili konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ‘destek’ verdiğini söyleyerek elinde tüfekle fotoğrafını paylaşan din kültürü öğretmeni Yunus Taşkıran hakkında inceleme başlatıldı.

Cürüm örgütü başkanı Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaştığı görüntülerin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin küme toplantısında “İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” dedi. Bakan Soylu da Erdoğan’ın bu kelamları üzerine “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın buyruğunda olduk, emrindeyiz, buyruğunda olacağız…” sözlerini kullandı.

Fethiye’de din kültürü öğretmenliği yapan Yunus Taşkıran ise Soylu’nun bu kelamlarının akabinde elinde tüfekle bir fotoğraf paylaştı ve “Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı. 800 metre kola, bacağa. Yani 800 metreden fazla yaklaşma” dedi. Taşkıran’ın bu tabirleri sonrası hakkında Fethiye İlçe Ulusal Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

“MAHKEMEYE ÇIKARTILMALI, RUHSAL TAKVİYE ALMALI”

CHP Fethiye İlçe Lideri Mehmet Demir’den de Taşkıran’ın paylaşımına reaksiyon geldi. Lider Demir, “Türkiye’nin geldiği nokta bu. Mafya, iktidar ve medya üçgeninden etkilenen bir vatandaş eline kolaylıkla bir silah alıp kelamım ona farklı görüşteki insanlara göz dağı verebiliyor. Bunu yapan ise din kültürü öğretmeni. Bu garip gureba kişilik pırıl pırıl çocuklara dini mi öğretecek, ahlakın ne olduğunu mu anlatacak? Türkiye Cumhuriyeti devleti iktidarın ve mafyanın karanlık işlerinden, çekişmelerinden ve buna misal kelamım ona din adamlarından bıktı. Ortada incelenecek bir şey yok. Paylaşım muhakkak, yapan belirli. Bu zat derhal misyondan alınmalı ve mahkemeye çıkartılmalıdır ve hatta ruhsal takviye almalıdır. Eline silah alan bir kişi öğretmenlik yapamaz.” Tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı