CHP’li Demir’en silahlı Din Kültürü öğretmen açıklaması

Cürüm örgütü başkanı Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili paylaştığı görüntülerin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin küme toplantısında “İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız” dedi. Bakan Soylu da Erdoğan’ın bu kelamları üzerine “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın buyruğunda olduk, emrindeyiz, buyruğunda olacağız…” sözlerini kullandı.
CHP Fethiye İlçe Lideri Mehmet Demir’den de Taşkıran’ın paylaşımına reaksiyon geldi. Lider Demir, “Türkiye’nin geldiği nokta bu. Mafya, iktidar ve medya üçgeninden etkilenen bir vatandaş eline kolaylıkla bir silah alıp kelamım ona farklı görüşteki insanlara göz dağı verebiliyor. Bunu yapan ise din kültürü öğretmeni. Bu garip gureba kişilik pırıl pırıl çocuklara dini mi öğretecek, ahlakın ne olduğunu mu anlatacak? Türkiye Cumhuriyeti devleti iktidarın ve mafyanın karanlık işlerinden, çekişmelerinden ve buna misal kelamım ona din adamlarından bıktı. Ortada incelenecek bir şey yok. Paylaşım muhakkak, yapan belirli. Bu zat derhal misyondan alınmalı ve mahkemeye çıkartılmalıdır ve hatta ruhsal takviye almalıdır. Eline silah alan bir kişi öğretmenlik yapamaz.” Tabirlerini kullandı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı