CHP’li Erdem Doğanşehir’in geçim sıkıntısını anlattı

Malatya’nın CHP’li Doğanşehir İlçe Lideri Kenan Fazilet, ilçenin geçim ezasına parmak bastı. Çiftçilikle uğraşan vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

CHP Doğanşehir İlçe Lideri Kenan Fazilet, ilçe nüfusunun büyük kısmının, kendisi de dahil olmak üzere çiftçilikle uğraştığını anlattı. Doğanşehir’in durumu ve iktisadı ile ilgili konuşan Lider Fazilet şunları söyledi:

“TÜTÜN, KAÇAK DİYEREK YASAKLANDI”

“Doğanşehir’in geçim kaynağı çiftçilik. Kayısı, tütün, elma, kuru fasulye üzere eserler üretiliyor. Çiftçiler şu an mağdur durumda. 3 yıl evvel tütün, kaçak diyerek yasaklandı. O denli bir yasaklama yaptılar ki tütünü içebiliyorsun ancak satamıyorsun. Sayın Genel Lider Yardımcımız Veli Ağbaba’nın dediği üzere yerli olması için ne gerekiyor? Tütünü yapan biziz, üreten biziz, kullanan ve emek veren biziz.”

“VATANDAŞ MAĞDUR OLDU”

“Tütün ve kayısı personelliği çok güç bir iştir. Tütün geçim kaynağı. Bunu devlet vergilendirmek istedi. Kooperatifler kurmaya çalıştı. Bunu kontrol altına alıp, vergilendirip satalım dedi lakin kooperatifleşme kademesi uzun sürdü. O denli olunca vatandaş mağdur oldu. Bundan vergi alın ancak bu kadar emekçi çalışıyor, esnafa katkısı oluyor, dönüşümü var. Artık vatandaş tütünü ekiyor fakat satamıyor. Kooperatif kuruldu ancak kooperatif de gidiyor nerede ucuz tütün varsa onu getiriyor. Tekrar biz tütünden faydalanamıyoruz.”

“BENİM ÜRETTİĞİM NASIL KAÇAK OLUYOR?”

Adıyaman vilayetiyle sonda olduklarını hatırlatan CHP’li Fazilet, “Doğanşehir’de 10 haneye gitsen 8’inin kesinlikle bir Adıyamanlıyla akrabalığı vardır. Bu türlü bir ilçede tütün ekmek hür fakat satmak yasak ve o denli cezalar var ki vatandaş haliyle mağdur oluyor. Bunu ben ürettiysem bu kaçak olur mu? Temel yerli mal budur.” formunda konuştu.

“GEÇEN YIL 40 TL’YE ALDIĞIM GÜBRE ARTIK 120 TL”

Lider Fazilet, “Benim Doğanşehir’deki esnafım mağdur. Artık biz nasıl yapıyoruz, çiftçi ne yapıyor? Her şeyi borçla alıyor. Fakat tütünü satınca bu borçları ödeyebiliyor. Bu adamın maaşı yok. Geçim kaynağı ne olacak? Bu ne demek? Siz hırsızlık yapın diyorlar resmen. Geçen yıl aldığım 40 TL’lik gübre artık 120 TL olmuş. Yani 3 kat artmış. Geçen yıl satılan tütün 35 TL’den artık 105 TL olması lazım lakin tütün yeniden 30 TL.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı