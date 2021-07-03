Chp’li hacısalihoğlu ‘ fındık için 32 tl’nin altında bir fiyat verilmelidir ‘

CHP Trabzon Vilayet Lideri Ömer Hacısalihoğlu, fındık alım fiyatına ait devlet tarafından bir fiyat belirlenmemesinin üreticiyi mağdur ettiğini söyledi.

CHP’li Hacısalihoğlu yaptığı açıklamada, “Şehrimizin ve bölgemizin birincil zirai eseri olan fındık için şimdi devlet tarafından bir alım fiyatı açıklanmamış olması üretici açısından üzücüdür. Piyasayı 26-27 TL bandında beklentiye mahkûm etmek ise farklı bir fiyaskodur.” dedi.

“FINDIK EMEKÇİLERİNİN YEVMİYELERİ ARTACAK”

Geçen yıl temmuz ayında mazotun 5,80 iken şu anda 7,40 düzeyine çıktığına dikkat çeken Lider Hacısalihoğlu, “Fındık emekçilerinin yevmiyelerinin de artacağı aşikârdır. Artan maliyetler göz önüne alındığın da fındık için 32 TL’nin altında bir fiyat verilmemelidir.” formunda konuştu.

“ÜRÜN ŞİMDİ KOLUNDAYKEN AÇIKLANMALI”

CHP’li Hacısalihoğlu açıklamasının devamında ise, “Hükümet hazine garantili ihale alan firmalara gösterdiği şefkati ve müsamahayı fındık üreticisinden esirgememeli ve fiyatı, eser şimdi kolundayken açıklamalı ve açıklanan fiyat da 32 TL’nin altın da olmamalıdır.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı