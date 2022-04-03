CHP’li Kadınlar Saha Çalışmalarını Planladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadın temsilcileri, İzmir buluşmasında yapılacak saha çalışmalarının planlamasını ve Aile Destekleri Sigortası hakkında kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Bir dizi etkinlik nedeniyle İzmir’de buluşan Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadın temsilcileri, Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca öncülüğünde bir toplantı ve iş planlaması gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi, Milletvekili ve Belediye Başkanlarından oluşan heyet, farklı illerde yapılacak saha çalışmalarını planlarken CHP’nin iktidara geldikten sonra çıkarmayı hedeflediği Aile Destekleri Sigortasının tüm yurtta kadınlara anlatılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Balçova’da gerçekleştirilen toplantı ile ilgili bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile mevcut iktidarın ülkeyi getirdiği durumu ve partimizin çözüm önerilerini anlatmak için Ülkemizin farklı bölgelerinde sürekli çalışıyoruz. Kadın bir Belediye Başkanımızın yönettiği Balçova’da Kadınlar ve dezavantajlı guruplar için yapılan hizmetleri yerinde görmek için iki günlüğüne İzmir’e geldik. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların da planlamasını ve hazırlıklarını gözden geçirdik.

Kadın dayanışmasıyla farklı illerde ev ziyaretleri ile kadınlara ulaşarak sorunlarının çözümü için yerelde Belediye Başkanlarıyla birlikte çalışacaklarını ifade eden Karaca “Cumhuriyet Halk Partili Kadın Seçilmişler her gün Türkiye’nin farklı bir bölgesinde kadınlarla bir araya geliyor. Ülkenin geldiği durumu en iyi kadınlar görüyor. Ekonomik buhran önce kadınları etkiliyor. Kadınlar artık evde akşam tenceresini kaynatamıyor. Aile Destekleri Sigortası ile hiç bir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye’yi kadınların desteği ile kuracağız” diye konuştu.

Toplantıya Katılan Seçilmiş Kadınlar

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç

Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer

Tekirdağ Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Candan Yüceer

Parti Meclisi Üyemiz Sayın Gizem Özcan

Parti Meclisi Üyemiz Sayın Sevgi Kılıç

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal,

Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü

İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan

İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir

İzmir Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya

İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol

Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik

Karabük Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse

İzmir Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritlioğlu Sengel

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı