Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Didim Zeytin Festivali İçin İlk Adım AtıldıDidim Belediyesi'nin destekleriyle her yıl düzenlenen Zeytin Festivali'nin 2022 ayağı için ilk toplantı g
CHP’li Keleş’ten Taraklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na Ziyaret
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