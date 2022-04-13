CHP’li Keleş’ten Taraklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş beraberinde CHP Taraklı İlçe yöneticileri ile birlikte Taraklı Esnaf ve Sanartkarlar Odasını ziyaret ederek genel kurulda başkan seçilen İsmail Çelik ve yönetimine başarılar diledi.

İktidarın “sorun yok, her şey yolunda” dediğini anlatan Keleş, “Hem üreticinin hem de tüketicinin sorun yaşadığı bir ülkede sorun yok diyenler, sorunları da çözemez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sürekli alanlardayız. Sorunları yerinde tespit ediyor, raporlaştırıyor ve çözüm üretiyoruz. Adım adım iktidara yürüyoruz” dedi.

Esnafın zor durumda olduğunun altını çizen CHP İl Başkanı Ecevit Keleş Taraklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda başkan seçilen İsmail Çelik ve yönetimine Hayırlı Uğurlu ve başarılı çalışmalar diliyorum “diyerek tebrik etti.

Taraklı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Çelik’de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek CHP İl Başkanı Ecevit Keleş ve beraberindekilere teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı