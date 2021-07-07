CHP’li Milletvekili Yalım: “vatandaş faturasını ödeyemediğinden cep telefonunu satıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Özkan Yalım, esnaf ziyaretleri kapsamında bir telefon dükkânında ülke iktisadının halini özetleyen bir diyaloğu basınla paylaştı.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın ziyaretinde görüntü kaydına yansıyan konuşmada Milletvekili Yalım; “Ben bir şey sormak istiyorum. Nitekim bunu vatandaşımız bana söyledi. Ben hakikat mu değil mi öğrenmek istiyorum. Vatandaşımız bana dedi ki ben çok güç durumda kaldım. Gittim telefonumu sattım. Dijital ise gittim analogla değiştirdim. Var mı hakikaten?” dedi.

Dükkân Sahibi ise; “Çok var. Bu son bir buçuk yıldır çok var. Tabi yalnızca bu periyoda ilişkin değil. Bu periyotta de arttı ancak genel itibariyle son bir buçuk iki yıldır çok var. Faturası olan ödemesi gereken kirası olan bunları karşılayamadığı vakit gelip telefonunu satıyor” tabirlerini kullandı.

MİLLETİMİZ GECE YASTIĞA BAŞINI RAHAT KOYACAK

Ziyaret sonrasında bir değerlendirmede bulunan Milletvekili Yalım: “İşte durum ortada bunları biz değil esnafımız anlatıyor. Vatandaşımızın içler acısı haline bakın. Vatandaş faturasını ödeyemediğinden cep telefonunu satıyor. İktidar hala büyüyoruz, kalkınıyoruz demeye devam ediyor. Masalları artık kimse yemiyor. Birinci seçimde milletimiz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla bu çukurdan kurtulacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında milletimiz gece yastığa başını rahat koyacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı