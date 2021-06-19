CHP’li Oğuz’dan “Huzur Hakkı” isyanı “Kul hakkı yiyorlar, boğazlarına dursun”

CHP Erzurum Vilayet Lideri Bülent Oğuz, huzur hakkı uygulaması üzerinden birden fazla maaş alan şahısların kul hakkı yediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidara sadık bürokrat projesi kapsamında başlattığı huzur hakkı uygulamasına bağlı olarak kimi bürokratlar kurum ve kuruluşlardan huzur hakkı ismi altında birden fazla maaş alıyor ve bu uygulama ile birden fazla maaş alan AKP’li sayısı 1750.

Huzur hakkı uygulaması üzerinden çift hatta daha fazla maaş alanlara Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Vilayet Lideri Bülent Oğuz reaksiyon gösterdi. CHP’li Oğuz şöyle dedi:

“BUNUN İSMİ ADALETSİZLİKTİR”

“Saray ve etrafına yakın 1750 üst seviye bürokrat birden fazla maaş alıyor. Özellikleri ne? AKP’li olması ve bu 1750 şahsa belediyeler ve taşra vilayetleri dahil değil. Bu torpilli bireyler kelamda huzur hakkı ismi altında aslında milletin parasını gasp ediyor. Bunun ismi kul hakkı yemektir, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemektir. Bunun ismi adaletsizliktir. AKP’lilere gelir kapısı açmak, gelirini artırmak için çıkarılan bu uygulamanın vebali büyüktür. Bir bakıyoruz, kimi bürokrat çift maaş alıyor. Kimine bakıyoruz çift maaş da yetmiyor. İktisat ortada, beşerler intihar ediyor. İşsizler ordusu diye bir tarif var artık, esnaf batıyor ve siz çıkıp avanelerinize, her söylediğinize ‘evet efendim, haklısınız efendim’ dediği için birden fazla maaşı layık görüyorsunuz. Boğazınıza dursun!”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı