CHP’li Özer saldırıya uğrayan doktor ile ilgili konuştu “Sağlık çalışanlarına şiddet son bulmalı!”

CHP Kayseri Vilayet Lider Ümit Özer, taarruza uğrayan tabiple ilgili konuştu.

Kayseri Develi’de Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi’nde vazifeli olan nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt, mesai çıkışında silahlı atağa uğradı. Bacağından vurulan tabip tedavi altına alındı. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız” dedi.

“EN AĞIR CEZAYI ALMALI”

Hücuma uğrayan tabip ile ilgili CHP Kayseri Vilayet Lider Ümit Özer de açıklama yaptı. Lider Özer, “İnsan hayatı pamuk ipliğine bağlı. Tahminen biz tahminen de sevdiklerimiz an gelecek o şiddet mağduru hekimler tarafından tedavi edileceğiz. Her vakit bunun şuurunda olmalıyız. En kolay örnek pandemi sürecidir. Salgın boyunca sıhhat çalışanlarının nasıl canla başla çalıştığını hepimiz görüyoruz. Kimi vakit ailesinden, eşinden, çocuğundan uzak kalmak zorunda kaldılar, kalıyorlar. Bu farkındalıkla sıhhat çalışanlarına karşı davranışlarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Bilhassa sıhhat çalışanlarına yönelik şiddet asla fakat asla affedilecek bir konu olmamalı, şiddet uygulayan en ağır cezayı almalıdır. Sıhhat çalışanlarına şiddet son bulmalıdır. Bu his ve niyetlerimle dehşetli bir halde silahlı atağa uğrayan hekimimize geçmiş olsun dileklerimi iletip, kendisine Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı