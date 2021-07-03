Chp’li özer vatandaşla bire bir temasa devam ediyor

CHP Kayseri Vilayet Lideri Ümit Özer, vatandaşlarla teğe bir temas kurmaya devam ediyor.

İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla, esnafla bir ortaya gelen CHP Kayseri Vilayet Lideri Ümit Özer, ziyaretlerine orta vermeden devam ediyor.

Geçtiğimiz gün vilayet idare şurası üyeleri Mücahit Koçak, Nihal Günaydın, Ahmet Mucuk, Cemalettin Bal, Osman Kuzucu, Talas Belediyesi meclis üyesi Memduh Bekdemir ve evvelki devir ilçe yöneticilerinden Erol Akyar ve Eğit-Der Dernek Lideri Abidin Beyazıt ile birlikte Pınarbaşı ilçesine ayak basan Lider Özer, burada vatandaşlarla sohbet edip, yaşanılan problemlerini dinlemişti. CHP’li Özer ayrıyeten partiye yeni katılan üyelerin de rozetlerini takmışı.

CHP Kayseri Vilayet Lideri Ümit Özer’in bu defa durağı Yahyalı ilçesi oldu. Lider Özer, Bayan Kolları Vilayet Lideri Alime Esin Tosuner ve vilayet idare konseyi üyeleri ile birlikte Yahyalı’nın Yuları Mahallesi’ni ziyaret etti. Bölge halkı ile sohbet eden Lider Özer, burada da yaşanan problemleri ve talepleri dinledi. Yaşanan dertleri dinleyen Özer gerekli mercilere aktarmak üzere notlar aldı.

“HERKES SIKINTIYA KAYGI KATAN BİR İKTİDAR ANLAYIŞI OLDUĞUNUN FARKINDA”

Bir de açıklama yapan CHP’li Özer, “Milletçe güç günlerden geçiyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşıyoruz. Girmediğimiz mesken kalmıyor ve ne yazık ki daima şikâyet dinliyoruz. Vatandaş canından bezmiş halde. Meselelere tahlil üreten değil, sıkıntıya keder katan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzun herkes farkında. Biz de iktidar öncesi vatandaşlarımızın bu kaygılarını hafifletmek, onların kederlerine olmak ismine teğe bir temaslar kuruyoruz. Kurtuluş yakın, yalnızca biraz sabır diyoruz ve açıkça söylüyoruz ki kimse karamsarlığa kapılmasın, her şey çok hoş olacak” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı