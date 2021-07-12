Chp’li şahin programlarına hız kesmeden devam ediyor

Chp’li şahin programlarına hız kesmeden devam ediyor

 CHP’li Şahin, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler ve Dul-Yetimler Derneği Ordu Şubesinin yeni seçilen
Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 12 Temmuz 2021 13 Görüntüleme

Chp’li şahin programlarına hız kesmeden devam ediyor

Chp’li şahin programlarına hız kesmeden devam ediyor

CHP’li Şahin, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehitler ve Dul-Yetimler Derneği Ordu Şubesinin yeni seçilen Lider ve İdaresini ziyaret ederek kendilerini tebrik etti.

Ziyaretle ilgili konuşan Lider Şahin, “Bu memleket için canlarını ve kanlarını döken şehit ve gazilerimizin ailelerinin yanlarında olduğumuzu tabir ettik.” formunda konuştu.

“İKTİDAR YOLUNDAKİ UMUTLARIMIZ ARTTI”

Programına ilçe liderleri ile gerçekleştirdiği toplantı ile devam eden CHP Vilayet Lideri Şahin, ülke ve kent gündemine dair problemleri, ilçe liderleriyle bir arada çözmek üzere masaya yatırdı. Lider Şahin, ilçe liderleri ile yaptığı görüşmeyle ilgili, “İlçe liderlerimizle bir ortaya geldik. Ülkemizin ve vilayetimizin meselelerini masaya yatırıp iktidara geldiğimizde nasıl tahliller üreteceğimizi konuştuk. İlçe liderlerimizin gözlerindeki ışık, iktidar yolundaki umutlarımızı arttırdı.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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