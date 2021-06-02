CHP’li Süllü: “Eskişehir susuzluğa mahkum ediliyor”

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Işık Süllü, Eskişehir’i bekleyen tehlikeye dikkat çekerek, Eskişehir’in susuzluğa mahkûm edildiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Parıltı Süllü, TBMM Su Kaynakları, Kuraklık ve İklim Değişikliği Meclis Araştırma Komisyonu’nda tek su kaynağının Porsuk olan Eskişehir’e alternatif kaynak yaratacak Sakarıbaşı’ndan su getirilmesinin neden geciktirildiğini Devlet Su İşleri Genel Müdürü’ne sordu lakin bir cevap alamadığını tabir etti.

Porsuk Barajı’nda doluluğun her geçen yıl azalması nedeniyle Eskişehir’i bekleyen susuzluğa tahlil olabilecek ESKİ ve DSİ’nin ortaklaşa gerçekleştireceği Sakarıbaşı’ndan Eskişehir’e İçme, Kullanma ve Sanayi Suyu Sağlanması Projesi protokolünün imzalanmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bekletilmesini de TBMM gündemine taşıyan CHP’li Süllü şunları söyledi:

“ESKİŞEHİR 20 GÜN İÇİNDE SUSUZ KALABİLİR”

“Eskişehir’in tek içme suyu kaynağı olan ve yüksek kirlilik oranına sahip olan Porsuk’tan alınan suyu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizyon İşletmesi arıtmaya önemli bütçe ayırarak insani tüketim emelli kullanıma uygun hale getirmekte. Global iklim krizinin tesiriyle kuraklık, her geçen yıl artarak tesirini gösteriyor. Bu türlü giderse, Eskişehir de yakın gelecekte susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. 2012’de 54 olan Porsuk Barajı’nın su düzeyi, bu yıl 42 civarında ve başlayan ziraî sulama sebebiyle daha da düşecek. 60 yıllık Porsuk Barajı’ndaki muhtemel bir meselede, Eskişehir 20 gün içinde susuz kalabilir. Bu nedenle, barajda yapılması gereken kapakların değişmesi çalışması bile yapılamıyor.”

“PROTOKOL DSİ TARAFINDAN HALA İMZALANMADI”

Eskişehir için kesinlikle alternatif bir su kaynağı yaratılması gerektiğinin altını çizen CHP’li Süllü, “Bunun içinde en elverişli kaynak Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı. Eskişehir, debisi, saniyede 6 metreküp olan suyun, Çifteler çıkışından sonraki kısmından 2 metreküpüne talip. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, genel heyette onaylayarak ESKİ Genel Müdürlüğü’ne projeyi gerçekleştirme yetkisini verdi; protokol imzalanarak DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Fakat, protokol DSİ tarafından hala imzalanmadı bekletiliyor. Büyükşehir Belediyemiz, proje etüt ihalesine çıkılmasını ve bir an evvel projenin başlamasını bekliyor.” tabirlerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı