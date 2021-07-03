CHP’li Tutdere: Arazi toplulaştırma çalışmaları çiftçiler için çileye dönüştü

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman genelinde uzun yıllardır süren arazi toplulaştırma çalışmalarının hala bitirilememiş olmasına reaksiyon göstererek, toplulaştırma çalışmalarından ötürü yaşanan mağduriyetlere dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, yaptıkları köy ziyaretleri sırasında arazi toplulaştırmasından kaynaklanan mağduriyetleri şahsen yerinde gördüklerini tabir ederek, “Tarım topraklarının verimliliğini ve işletme bütünlüğünü kolaylaştırmak için seçim bölgem olan Adıyaman’daki arazi toplulaştırma çalışmaları hâlâ bitirilememiştir. Çalışmaların ortadan uzun yıllar geçmesine karşın hala bitirilememiş olması çiftçilerimizi mağdur etmektedir.” dedi.

Çiftçi Talepleri Dikkate Alınmadan Yapılan Arazi Toplulaştırmaları Kusurları Beraberinde Getiriyor

Girdi fiyatlarındaki artışların çiftçileri mağdur ettiğini, toplulaştırma üzere kıymetli çalışmalarda yaşanan sıkıntıların çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri daha da artırdığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, çiftçilerin ziraî faaliyetlerini sürdürmeleri için gereken kolaylıkların sağlanmasının değerine vurgu yaptı.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının arazi durumu ve çiftçi talepleri dikkate alınmadan yürütüldüğünü, bundan ötürü da yapılan çalışmalarda kusurlar meydana geldiğine işaret eden Milletvekili Tutdere, “Yaptığımız köy ziyaretleri sırasında hemşerilerimiz arazi toplulaştırma çalışmalarından kaynaklanan şikayetlerini lisana getiriyorlar. Vatandaşlarımız yapılan çalışmaların bir kısmının yanlışlı olduğunu, çalışmayı yapanların arazi durumunu ve çiftçi taleplerini dikkate almadıklarını tarafımıza iletiyorlar. Kuraklık, pandemi ve artırımlar nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin mağduriyeti toplulaştırma çalışmalarının uzaması nedeniyle katbekat artmıştır.” tabirlerini kullandı.

Milletvekili Tutdere’den Tarım Bakanlığı’na “Arazi Toplulaştırma” Daveti

Arazi toplulaştırma çalışmalarının çiftçi taleplerinin dikkate alınarak yürütülmesi ve bir an evvel bitirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’na davette bulunan Milletvekili Tutdere, “TBMM Genel Kurulu’ndan Tarım ve Orman Bakanlığı’na davette bulunuyorum.: Çiftçilerimizin taleplerini de dikkate alarak Adıyaman’daki arazi toplulaştırma çalışmalarını bir an önce bitirin, çiftçilerimizin mağduriyetine son verin.” dedi.

Adıyaman’daki 152 Bin 653 Hektarlık Tarım Alanı Toplulaştırma Bekliyor

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman’daki arazi toplulaştırmasına ait verdiği soru önergesi üzerine mevzu hakkındaki dataları paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı bilgilere nazaran; Adıyaman genelinde bugüne kadar yalnızca 30 bin 960 hektarlık alanda toplulaştırma çalışmasının tamamlandığını, 152 bin 653 hektarlık tarım alanında ise hala toplulaştırma çalışması yapılmasının beklendiği bilgisini paylaştı.