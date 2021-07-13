Chp’li Tutdere’den adıyaman’daki kuraklığa can suyu olacak kanun teklifi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, kuraklık sebebiyle ziyan gören yetiştirici ve üreticilerin uğradıkları kayıpların devlet tarafından karşılanması emeliyle TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi sundu.

Teklif, kuraklığı ağır olarak hisseden 41 vilayette, bu vilayetlere bağlı tüm ilçe ve köylerde yaşanan kuraklık sebebiyle ziyan gören üreticilerin uğradıkları tüm kayıpların devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor.

Kuraklıktan Etkilen Çiftçilerin Ziyanları Devlet Tarafından Karşılanmalı

Kuraklıktan etkilenen vilayet sayısının mayıs ayında 22 olarak tespit edildiğini, haziran ayına gelindiğinde ise vilayet sayısının 41’e çıktığının altını çizen Milletvekili Tutdere, yağış yetersizliği nedeniyle ekili topraklardaki kuraklığın önemli boyutlara ulaştığını ve yapılacak yasal düzenlemeyle çiftçilerin kayıplarının devlet tarafından karşılanması gerektiğinin tabir etti.

GAP, DAP ve KOP üzere büyük sulama yatırımlarının ortadan uzun yıllar geçmesine karşın bitirilememiş olmasından ötürü çiftçilerin kuru tarım yapmak zorunda bırakıldığını, yaşanan kuraklık nedeniyle de çiftçilerin mağdur olduğunu söz eden Tutdere, “Sulama Projeleri ortadan geçen uzun yıllara karşın tamamlanamadığı için baraj ve gölet sularından da istenilen ölçüde faydalanamayan ve hala sulu tarıma tam manasıyla geçememiş olan vilayetlerimizde kuraklığın neden olduğu ziyanlar da vahim boyutlara ulaşmıştır.” dedi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yağışlar Son 30 Yılın En Düşük Düzeyinde

Bölgelerdeki alansal yağışlarda büyük düşüşler yaşandığını, kuraklığın bilhassa de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha da önemli boyutlara ulaştığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Alan yağışları; Ege Bölgesinde yüzde89, Akdeniz Bölgesinde yüzde87, İç Anadolu Bölgesinde yüzde 69,Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 70, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde ise yüzde 85 azalma gerçeklemiş durumda. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki yağışlar son 30 yılın en düşük düzeyinde.” sözlerini kullandı.

Kuraklıktan İleri Derecede Etkilenen Vilayetler

Alansal yağışlarda büyük düşüşler yaşanmasına bağlı olarak kuraklıktan etkilen vilayet sayısının da arttığını lisana getiren Tutdere, “Ziraat Odaları Birliği’nden alınan bilgilere nazaran; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Şırnak, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kilis, Erzurum, Erzincan, Elâzığ, Malatya, Tunceli, Van, Konya, Aksaray, Sivas, Kütahya, Burdur, Amasya, Denizli, Nevşehir, Kırıkkale, Afyonkarahisar, Çankırı, Kayseri, Yozgat, Çorum, Niğde, Isparta, Kırşehir, Uşak, Karaman, Ankara, Eskişehir, Muğla, Muş, Aydın, Hakkâri, Kahramanmaraş vilayetlerinin kuraklıktan ileri derecede etkilendiği tespit edilmiştir.” dedi.

Çiftçilerin Dayanacak Gücü Kalmadı

Artan girdi maliyetleri yüzünden tarlasını ekemez hale gelen çiftçilerin bir de kuraklıkla karşı karşıya geldiklerini ve daha da büyük bir çıkmaza sürüklendiklerini aktaran Milletvekili Tutdere, “Pandemi kaideleri, yanlış tarım siyasetleri, girdi fiyatlarında yaşanan yüksek maliyet, yetersiz dayanaklar çiftçimizi tarlasını ekemez hale getirmiştir. Çiftçimiz sıkıntı şartlar altında ayakta durmaya çalışırken bu yıl yaşanan kuraklıkla birlikte artık çiftçimizin dayanacak gücü kalmamıştır. Meclis Başkanlığı’na sunduğumuz kanun teklifiyle kuraklık sebebiyle ziyan gören çiftçilerin uğradıkları tüm kayıpların devlet tarafından karşılanması amaçlanıyor.” tabirlerini kullanarak kanun teklifinin ehemmiyetini açıkladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı