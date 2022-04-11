CHP’li Vekiller Halkla Dertleşti

CHP Ankara Milletvekilleri ve Etimesgut İlçe Başkanı Av. Cemal Emir beraberindeki ilçe yönetimi ve meclis üyeleri ile beraber esnaf ziyaretlerinde bulundu. Etimesgut Bağlıca esnafı ziyarete gelen CHP Heyetine yaşadıkları ekonomik ve ticari sıkıntıları anlattı.Gençler CHP Milletvekili Gök’ten CHP İktidarında genç girişimcilere destek sözü istedi.

Etimesgut Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı yönetimi ve beraberindeki CHP Ankara Milletvekilleri esnaf ziyareti düzenledi. CHP heyeti tarafından düzenlenen ziyarette Etimesgut Bağlıca esnafı ve pazarcı esnafı gezildi. Ziyarete CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, CHP Etimesgut İlçe Yöneticileri, CHP Meclis üyeleri Kadın Kolları, Gençlik kolları ve Mahalle temsilcileri katıldı.

Pazar esnafı sattıkları malların çoğunun yurt dışından ithal geldiğini ve yüksek değişken kur farkı yüzünden pahalıya aldıklarını iddia ederek aldıkları malı yüksek fiyata satmak zorunda kaldıklarını vurguladılar esnaf ayrıca benzin ve mazot fiyatlarına da dikkat çekerek nakliye fiyatlarının arttığını ve bu masraflarında ürünlerin fiyatlarına yansıdığını vurgulayarak satışların az olduğuna dikkat çekti.

Esnaf CHP’li Milletvekili Levent Gök’e dert yandı…

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ü gören esnaf durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi. İşlerin düştüğünü söyleyen esnaf giderlerin fazla gelirin az olduğunu söyledi. Esnaf vatandaş alışverişini yapamıyor eski ramazan hareketliliği kalmadı insanlar asgari derecede sadece ihtiyaçlarını aldıklarını söyleyerek dert yandı. Giderlerin yüksek olduğunu söyleyen esnaf kiraların çok olduğundan neredeyse kira bedeli kadar fatura ödediklerini söyleyerek giderleri fiyatlara yansıtamadıklarını dile getirdi.

Eskiden kilo kilo satılan meyve sebzenin gramla satıldığına dikkat çeken esnaf vatandaş da alım gücü kalmadı. Ne vatandaş mutlu ne esnaf biz para kazanamıyoruz vatandaş alışveriş yapamıyor diyerek serzenişte bulundu. Her ramazan kiloyla satılan Antep Baklavayı artık taneyle satıldığını ve geçen seneye göre iki katı fiyat olduğunu belittiler. Ziyaret edilen emlakçı esnafı fiyatların çok artığını belirterek yatırımcıların Bağlıca ’ya değer vermelerini ve yatırım yapmalarını istedi yeni taşınan hastanelerle de bölgenin adeta bir sağlık merkezi olduğuna dikkat çekerek kiralarında artığını söyledi. Bağlıca’ nın gün geçtikçe geliştiğini söyleyen esnaf yatırımcıları davet etti.

Gençler CHP İktidarında genç girişimcilere destek verilmesini istedi…

Etimesgut Bağlıca’ da CHP’li heyet tarafında gerçekleşen esnaf ziyaretinde gençlerin talepleri oldu. CHP’li Milletvekili Levent Gök’ten söz alan gençler CHP İktidarında genç girişimcilere destek verilmesini istedi. Gençler değerli fikirlerinin olduğunu fakat yeteri kadar destek ve yatırım bulamadıklarından hayata geçiremediklerini belirtti. Gençlerin önünün açılmasını isteyen genç vatandaşlar artık yatırımların kendilerine yapılmasını istediklerini söylediler. Geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının artığı şu günlerde CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretinde vatandaş vekillerden çocukları için iş talebinde bulundu.

Yeşil,‘Gençlerin Umudunu Kesmemek Lazım’

Etimesgut Kazım Karabekir ve İstasyon mahallelerinde hakla buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Nihat Yeşil ve Yıldırım Kaya Etimesgut İlçe Başkanı Av. Cemal Emir ve Etimesgut CHP İlçe Yöneticileri vatandaşın nabzını tuttu. Yapılan ziyarette vatandaşla dertleşen vekiller gençlerin önünün açılması gerektiğini ve bir an önce hayat pahalılığına çözüm bulunmasının gerektiğine dikkat çekti.

CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil; “gençlerin umudunu kesmemek lazım onlara umut olmak yol göstermek gelecekteki planlarına ulaşmaları için destek vermek gerekir” diyerek pazardaki gençlerle sohbet etti. Gençler Yeşil ile sohbetlerinde ekonomik ve sosyal olarak sorun yaşadıklarını ve seçimden sonra çözülmesini umarak temennide bulundu. CHP Ankara Milletvekili Yeşil, gençlerin yaşadığı ekonomik sorunların üretimle ve onlara verilecek desteklerle çözüleceğine vurgu yaparak seçim sonunda sorunların giderileceğini iddia etti.

Çocukların Meclis Merakı…

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya ve Nihat Yeşil’in yapığı park gezisi sırasında çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hiç görmediklerini ve çok merak ettiklerini ileterek meclise bir ziyaret düzenlemelerini talep etti. Çocukların talebini değerlendirmeye alan vekiller büyük küçük demeden bütün vatandaşların gönlünü alarak Etimesgut’ da düzenledikleri halk ile buluşma gezisine devam ettiler.

Polis Haftası ve Cefakâr Polislerimiz Unutulmadı…

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir ve beraberindeki CHP’li heyet Etimesgut Bağlıca esnafını gezerek esnafın ve vatandaşların sorunlarını ve isteklerini dinledi. Vatandaşların sesine kulak veren Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekilleri CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir ve beraberindeki heyet CHP iktidarı ile bu sorunlara çözüm bulacaklarını söyleyerek vatandaşların istekleri not aldı. CHP Ankara Milletvekilleri ve beraberindeki heyet Bağlıca esnaf gezisinden sonra Etimesgut Şehit Necdet Alıcı Polis Merkezi Amirliği’ni ziyaret ederek görevli Polislerin Polis Haftasını kutladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı