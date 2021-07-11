Chp’li yalım esnaf ziyaretlerine devam ediyor

CHP iktisat masası ziyaretleri kapsamında CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Konya’da sıkıntı durumda olan bir kuaförü ziyaret etti.

CHP’li Yalım iktisat masası ziyaretleri kapsamında Konya’da esnafı ziyaret etti. Güç durumda olan bir kuaföre giren Yalım, “Pandemi sürecinde kaç gün kapalı kaldın?” diye sordu? Esnaf ise Yalım’a, “En son 25 gün kapalı kaldık, daha evvel de 3,5 ay kapalı kaldık” cevabını verdi.

Yalım ile esnaf ortasında şu diyalog geçti:

CHP’li Yalım: Kira durumun nasıl?

Esnaf: 1,500 TL.

CHP’li Yalım: Ödeyebiliyor musun?

Esnaf: O vakit ödeyemedik. Nasıl ödeyeceğiz? Esasen dışarıda da yasak vardı.

CHP’li Yalım: Dayanak verildi mi sana?

Esnaf: 3 bin TL verdiler kelamda de daha çıkmadı.

CHP’li Yalım: Daha gelecek. Ya gelirse… Bağ-Kur ödeyebiliyor musun?

Esnaf: Yok, hayır.

CHP’li Yalım: Hasta olursan ne olacak?

Esnaf: Yapacak bir şey yok.

CHP’li Yalım: Evli misin?

Esnaf: Bekarım.

CHP’li Yalım: Yarından sonra inşallah eveleneceksin. Bir de çocuk da olacak inşallah. Pekala bu Bağ-Kur’u ödeyemezsek ne olacak?

Esnaf: Olmaz ağabey. Bir halde ödeyeceğiz. Ekmeğimizden keseceğiz ödeyeceğiz.

“DEVLET ZENGİNİN YANINDA”

CHP’li Yalım ve esnaf ortasında geçen samimi diyalogun sonunda kuaför işletmecisi, devlet tarafından ne yapılmasını istersin diye soran CHP’li Yalım’a kiraların yüksek olduğundan bahsetti. Kahvehaneler ve kafelerin çok daha sıkıntı bir süreçten geçtiğini de anlatan esnaf devletin zenginin yanında olduğunu, küçük esnafın yüzüne bile bakmadığını söyledi. Özkan Yalım ise CHP olarak esnafa, gereken tüm takviyeleriyle yanlarında olacaklarının altını çizdi.

“17 BİN TL DÜKKÂN KİRASINA 1000-2000 TL DESTEK!”

Elektronik işleriyle uğrayan bir öteki esnafı ziyaret eden CHP’li Yalım, gerçekleştirdiği diyalogda esnafın yardım alamadığını ve çaresiz bırakıldığına şahit oldu. CHP’li Yalım’a kaygısını anlatan esnaf, 2019 yılının mayıs ayında iş yerini açtığını lakin 8-9 ay sonra pandemi başlayınca kapandıklarını ve hiçbir yardım, dayanak alamadığını anlattı. 17 bin TL dükkân kirası olduğunu anlatan esnaf kendilerine verilen paranın 1000-2000 TL olduğunu ve bu nedenle yardım için dahi başvurmadığını söyledi. Esnaf ayrıyeten, bitik durumda olduklarını ve sıfırdan yeni bir hayata başlamak zorunda olduklarını da kelamlarına ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı