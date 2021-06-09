CHP’li Yalım sınırda kalan nakliyecileri Meclis gündemine taşıdı

“3 BİN ARAÇ 10 GÜNDÜR HUDUTTA MAĞDUR BEKLİYOR”

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Dozvola Dokümanı bekleyen nakliyecilerin yaşadığı meselelere ait konuştu. CHP’li Yalım ilgili bakanlıkları acil vazifeye çağırdı.

Dozvola Evrakı olmadığı için hudut kapılarında yükleri ile bir arada kalan ve hareket edemeyen nakliyecilerin isyanı Meclis’e taşındı. Nakliyecilerin günlerdir sonda mağdur edildiğini vurgulayan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım şunları söyledi:

“ÜÇ BAKANI MİSYONA DAVET EDİYORUM”

“Sayın Ulaştırma Bakanına sesleniyorum, Sayın Ticaret Bakanına sesleniyorum, Sayın Dışişleri Bakanına sesleniyorum. İvedilikle bu mevzunun üzerinde gerekenin yapılmasını bilhassa talep ediyorum. Memleketler arası nakliyat yapan firmalarımızın Kazakistan Dozvolası, yani geçiş evrakları bittiği için şu an Hopa’da 3000 araç 10 günü aşkındır bekliyor. Firmaların yetkilileri önemli manada sıkıntıdalar. İhracat yapamıyoruz. Karşı ülkedeki araçlarla giden malları bekliyorlar, firmalar ziyan ediyor. Hem malı gönderen firma mağdur hem nakliyeci mağdur hem de karşı ülkedeki malı bekleyen firma mağdur. O yüzden bir an evvel bu üç bakanı misyona davet ediyorum ve nakliyeciler ismine ivedilikle dozvola sıkıntısını çözmelerini talep ediyorum”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı