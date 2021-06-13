CHP’li Yalım ve fırıncı esnafı arasında geçen diyalog her şeyi gözler önüne serdi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bugüne kadar vergi ödeyen vatandaşların salgın devrinde dayanak görememesinin devlet ismine utanç olduğunu söyledi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP İktisat Masası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Ticaret Merkezi’nde esnaf, emekçi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir ortaya geldi.

Esnaf ziyaretleri ortasında CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın bir fırında gerçekleştirdiği diyalog ise durumun vehametini ortaya koydu. Fırıncı esnafı salgın sürecinde dayanak almadıklarını ve iş olmadığını söyledi. 15 yıldır bölümde olduğunu söyleyen esnaf 20 kişinin de bu süreçte işsiz kaldığını anlattı.

“DURUM ORTADA”

CHP’li Yalım ise, “Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik haricinde salgında tahminen de en az etkilendiğini düşünülen dallardan olan fırıncılıkta da durum ortada. Her alanda her kesimde daralma var. 15 yıl sigorta ödeyen bir işletme sahibi hiç dayanak alamadığını söylüyor. Bu bir utançtır. Bu devletin utancıdır. 20 aile işsiz kalmış zira takviye verilmediği için. İnsan hakikaten üzülüyor.” sözlerini kullandı.

“ŞANSSIZLIĞIMIZ AKP İKTİDARI”

Fırıncı esnafına aşılamayı da soran CHP’li Yalım, aşılama yapıldığı taktirde esnafın kaybının şu ankinden daha az olacağı cevabını aldı. Yalım, “Kötü yönetilen bir sürecin sonucunda işletmeler, çalışanlar dahil milyonlarca aile etkilenebiliyor. Şayet aşı hakikat vakitte gelseydi, torpilli şahıslara ayrıcalık tanınmadan herkese yapılsaydı durum bu kadar vahim olamayabilirdi. Lakin ne yazık ülkemizin şanssızlığı salgında da AKP iktidarına denk gelmek oldu.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı