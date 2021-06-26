CHP’li Yavuz’dan HDP ve AKP’ye yönelik saldırılara kınama

Yaşanan olaylara ait Diyarbakır Bağlar ilçesinin CHP’li Lideri Recep Yavuz açıklama yaparak akınları kınadı. Lider Yavuz şunları söyledi:
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
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