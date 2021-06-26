CHP’li Yavuz’dan HDP ve AKP’ye yönelik saldırılara kınama

CHP Bağlar İlçe Lideri Recep Yavuz, HDP İzmir Vilayet Başkanlığı ve Diyarbakır’da AKP Hani İlçe Başkanlığı’na yönelik ataklara reaksiyon gösterdi.

Onur Gencer isimli şahıs İzmir’de HDP Vilayet Başkanlığı’na girerek Deniz Poyraz isimli genç bir kızı katletti. Yaşanan acı olayın akabinde Diyarbakır’da AKP Hani İlçe Başkanlığı’na molotof kokteyli akın düzenlendi. AKP Hani İlçe Başkanlığı’nda bir can ve mal kaybı yaşanmaması ise tek teselli oldu.

Yaşanan olaylara ait Diyarbakır Bağlar ilçesinin CHP’li Lideri Recep Yavuz açıklama yaparak akınları kınadı. Lider Yavuz şunları söyledi:

“KİRLİ SENARYOLAR TEKRAR OYNANMAYA ÇALIŞILIYOR”

“Türkiye iki gündür karanlık bir provokasyona sürükleniyor. Evvel gencecik bir kızımız yalnızca annesinin yerine orada iş yapmak üzere bulunduğu için bir cani tarafından hunharca katlediliyor. Bu katliamın akabinde ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ne de ülkedeki insanların can ve mal güvenliğinden sorumlu olduğu söylenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan tek bir açıklama gelmiyor. Çabucak ardından vilayetimizin Hani ilçesinde AKP’nin ilçe binasına molotof kokteyli atılıyor. Neyse ki ilçede kimsenin kılına ziyan gelmiyor. Ben iki olayı da şiddetle kınıyorum. Ülkemizi karanlığa teslim etmeye çalışma emellerinde olanlara geçit vermeyelim diyorum. Biz bu kirli senaryoları 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra da gördük. Tıpkı oyun tekrar sahnelenmeye çalışılıyor. Sayın Genel Liderimiz Kemal Kılıçdaroğlu’nun dediği üzere ülkede can ve mal güvenliği kalmamıştır. Bu tıp olayların önüne geçmesi gerekenler sessizliğe gömülmemelidir ve bu atakların art planları hemen ortaya çıkarılmalıdır. Buradan İzmir’de ömrünü yitiren Deniz Poyraz kardeşimize Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına baş sıhhati diliyor, AKP Hani İlçe Başkanlığı’na düzenlenen hücum nedeniyle de AKP teşkilatlarına geçmiş olsun diyorum”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı