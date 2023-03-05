Çiftçilere aşılama eğitimi

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu ile üreticilere ve meraklılarına aşılama eğitimi veriliyor. Kursu katılan vatandaşlar, meyve aşılamanın püf noktalarını öğreniyor.

ORDU (İGFA) – Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde tarım ve hayvancılık alanında nitelikli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni tarım uygulamalarını Ordu’ya kazandıran, verim arttırıcı yöntemlerle ekonomik gelirin arttırılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm bunların yanı sıra üreticilere ve meraklılarına yönelikte bilgilendirici eğitimler düzenliyor.

ORMEK’TE KURS VERİLİYOR

Bu kapsamda Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi, Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları(ORMEK) ve Ordu Halk Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yeni bir uygulamaya geçti.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı uhdesinde hazırlanan uygulama ile ORMEK’in Altınordu, Fatsa, Ünye, İkizce ve Çatalpınar ilçelerinde bulunan merkezlerinde “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu açıldı. Biyoinovasyon Şube Müdürlüğünün deneyimli personelleri tarafından verilen eğitimlerde bitki hücreleri ve dokusu, bitki organları, bitkilerde büyüme, gelişme ve hareket fizyolojisini araştırma, aşı tekniği, fidan üretimi ve fidan bakımlarına ait tüm detayları anlatılıyor. Teorik olarak verilen eğitimlerin ilerleyen günlerde sahada devam etmesi hedefleniyor.

Öte yandan “Meyve Ağaçlarında Aşılama” kursu ile mesleğin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek, verimi arttırmak ve yaşlanan ağaçların kesilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak : İGFA