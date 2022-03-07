Çiftlikköy’ün Sultanları Play-Off Final Grubu’nda

Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’ne yükselme mücadelesini sürdüren Çiftlikköy Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Amasya’da oynanan Yarı Final Grubu’ndan da 3 galibiyetle ayrılarak adını Final Grubu’na yazdırdı.

ÇİFTLİKKÖY FIRTINASI AMASYA’DA ESTİ

Amasya Spor Salonu’nda oynanan mücadelelerde ilk maçını Havran Fatih Bld.Spor’la karşılaşan Çiftlikköy’ün Sultanları rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finallere galibiyetle başladı. Çiftlikköy Belediyespor, karşılaşmanın ilk setini 25-18 alırken, Havran ikinci sette 25-20 ile beraberliği sağladı. Üçüncü sette 23-25 kazanan Havran 2-1 öne geçerken, mücadeleye ağırlığını koyan kırmızı siyahlılar dördüncü seti 25-19, tie-break setini de 15-10 alarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmasını bildi. Gruptaki ikinci mücadelesinde İzmir ekibi Dostspor’la karşılaşan Çiftlikköy’ün Sultanları, 25-11, 25-8 ve 25-22’lik setlerle rakibini 3-0’lık net skorla mağlup etti. Grubun yenilgisiz iki takımının karşı karşıya getiren son maçta İzmir ekibi Özel Gelişim Koleji’ni 3-1 yenen Çiftlikköy ekibi, adını final grubuna yazdırdı. Zorlu mücadelede ilk seti uzatmalarda 26-24 kazanan Çiftlikköy Belediyespor karşısında İzmir ekibi ikinci seti 25-23 kazanarak skoru 1-1’e getirdi. Heyecan dozu yüksek mücadelede üçüncü seti 25-21, dördüncü seti 25-19 kazanan Çiftlikköy’ün Sultanları karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılarak grupta tıpkı çeyrek final grubunda olduğu gibi 3’te 3 yaparak Final Grubu biletini ilk sırada alan takım oldu.

BAŞKAN SİLPAGAR TEBRİK ETTİ

Play-Off Yarı Final Grubu’ndan da ilk sırada çıkarak Çiftlikköy’e büyük gurur yaşatan ve final grubu bileti alan Çiftlikköy’ün Sultanlarını tebrik eden Çiftlikköy Belediye Başkanı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Murat Silpagar, “Çiftlikköy’ün Sultanları, bileklerinin gücüyle ve ekip ruhu içinde tüm maçlarını birer birer kazanıyor. Daha önce söylediğimiz gibi, adım adım ilerlenen bu yolculukta artık son 3 adımımız kaldı. Final grubunda oynayacağımız 3 maçtan da en iyi sonuçlarla ayrılarak inşallah 1.Lig’e yükselen takımlar arasında olacağımıza inanıyorum. Sporcularımızı, teknik heyeti ve tüm ekibi tebrik ediyor, Mersin’de de başarılar diliyorum” diye konuştu.

1.LİG İÇİN SON 3 ADIM

Çiftlikköy’ün Sultanları, Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi’ne yükselme mücadelesinde Play-Off Final Grubu karşılaşmalarını Mersin’de oynayacak. 11-12-13 Mart tarihlerinde Mersin Toroslar Salonu’nda Salihli Bld.Spor, İzmir DSİ Spor ve İstanbul Lima ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar sonrasında grubunda ilk 2 sırayı alan takımlar önümüzdeki sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı