Çiğli Belediye Tiyatrosu Sezon Açılışını “ADA” ile Yaptı

Genel sanat yönetmenliğini Şahverdi Ali Eren’ in üstlendiği Çiğli Belediye Tiyatrosu, bu yıl üç oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dram, Komedi ve Absürt türündeki oyunlardan ilki olan ve başrollerini Şahverdi Ali Eren ve Sinan Otlu’nun paylaştığı “ADA” 27 Mart dünya tiyatrolar gününde ilk gösterimini gerçekleştirdi. İzleyicisinden tam not alan oyunun 2 Nisan, 9 Nisan ve 7 Mayıs Cumartesi günleri tekrar seyirci karşısına çıkacağı bildirildi. Oyundan sonra Genel sanat yönetmeni Şahverdi Ali Eren, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü adına, Çiğli Belediye Tiyatrosuna emek veren tüm oyunculara Teşekkür belgesi vererek Dünya Tiyatrolar Gününü kutladı.

16 Nisan Cumartesi günü, ” EYVAH YİNE KARIŞTI” adlı Komedi oyununun Prömiyerine hazırlanan ekip, takvimlerinde 23 Nisan, 30 Nisan, 18 Haziran ve 25 Haziran Cumartesi günlerine yer verdi. Diğer taraftan 21 Mayıs’ ta prömiyerini planladıkları 3. oyunları olan “TEK KİŞİLİK ŞEHİR” adlı Absürt oyun için ise 21 Mayıs, 28 Mayıs ve 11 Haziran Cumartesi günlerini ayırdı.

Çiğli Belediye Tiyatrosu faaliyete geçtiği 2019 yılından beri, Töre, Karmakarışık, Haybeden gerçek üstü aşk ve Ada isimli Tiyatro oyunlarını binlerce izleyiciye ulaştırdı. Töre oyunu ile 19. direkler arası seyirci ödüllerinden “Ümit veren yeni Tiyatro” ödülüne layık görüldü. Şahverdi Ali Eren yaptığı açıklamada, “Çiğli’de gün geçtikçe tiyatro severin artması bizi sevindirirken bu konuda bize destek veren herkese ayrıca teşekkür eder, katkı ve desteklerinin devamını bekliyorum.” dedi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı