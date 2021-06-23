Çiğli Belediyesi’nde 3 Müdürlük Kadınlara Emanet

Lider Utku Gümrükçü öncülüğünde bayanların lokal idarelerde daha fazla kelam sahibi olması ismine kıymetli görevlendirmelerin yapıldığı Çiğli Belediyesi’nde, 3 müdürlüğe daha bayan isimler getirildi.

Misyona gelir gelmez belediyenin idare takımındaki bayan sayısını artıran Lider Gümrükçü, son olarak Halkla Münasebetler Müdürlüğü, Ziraî Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü bayan isimlere emanet etti. Halkla Alakalar Müdürlüğü’ne daha evvel Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İntorn ve Kalite Koordinatörlüğü ile Çiğli Belediyesi Bilgi Süreç Müdürlüğü vazifelerini yürüten Tuğba Polat, Ziraî Hizmetler Müdürlüğü’ne Çalışma ve İş Kurumunda İş ve Meslek Danışmanlığı misyonunda bulunan C Sınıfı İSG Uzmanı Hasret Çelebi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne ise 2016 yılında Peru’da düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonasında en düzgün bayan antrenör seçilen Avrupa Şampiyonu ulusal sportmen Nesibe Altun getirildi. Yapılan yeni görevlendirmeler sonucunda Çiğli Belediyesi’nde bayan müdür sayısı sekize yükseldi.

Lider Gümrükçü: “Birlikte yöneteceğiz”

Çiğli’nin hak ettiği çağdaş, çağdaş ve eşitlikçi idare anlayışının bayanların kelam sahibi olduğu bir yapı ile mümkün olacağını söz eden Lider Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğli’yi eşit, adil, iştirakçi ve şeffaf bir anlayışla yöneteceğimizin kelamını vermiştik. Bu doğrultuda, birinci günden beri yönetimsel manada bayan erkek eşitliğini sağlayacak adımlar atmaya itina gösterdik. Lider yardımcılığından müdürlüğe, ünite sorumluluğundan şefliğe kadar birçok noktada bayan mesai arkadaşlarımızı görevlendirdik. Son olarak, 3 müdürlüğümüzü daha bayan arkadaşlarımıza emanet ettik. Her biri alanında deneyimli ve bilgili olan grup arkadaşlarımıza yeni misyonlarında muvaffakiyetler diliyorum. Çiğlimiz için güzel olsun” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı