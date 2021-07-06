Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

 Pandeminin, çalışan, ebeveyn, bakıcı ve eğitimci rollerinin tekrar tanımlanmasına neden olduğunu ve bu sü
Ana Sayfa Eğitim 6 Temmuz 2021 5 Görüntüleme

Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Pandeminin, çalışan, ebeveyn, bakıcı ve eğitimci rollerinin tekrar tanımlanmasına neden olduğunu ve bu süreçte herkesin hayatında çok büyük değişikliklerin yaşandığını belirten Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Global olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçları, çocukları konuttan eğitim gören ebeveynlerin yaşadıkları hoş anlar kadar zorlukları da ortaya çıkarırken biz de eğitim ve öğretim devrinin sonuna geldiğimiz bu günlerde müşterilerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettirmek istedik. Oturma odalarının sınıf, mutfakların kantin olduğu 2020-2021 eğitim devrinde, ebeveynlere çocuklarının eğitim süreçlerine olan sonsuz katkıları, emekleri ve özverileri için “Mükemmel Veli Muvaffakiyet Belgesi” ile teşekkür etmek istedik.” açıklamasında bulundu.

“Mükemmel Veli Muvaffakiyet Belgesi” kapsamında Cigna, yıl boyunca online eğitim alan çocuklarına takviye veren tüm müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla web sitesi üzerinden oluşturabilecekleri veli karnesi ile teşekkür ediyor. 

Hibya Haber Ajansı

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