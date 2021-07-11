Cigna’dan Ebeveynlere “Mükemmel Veli Başarı Belgesi”

Pandemi periyodunda de müşterilerinin her vakit yanında olmak ismine eserlerini ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik, “Hayat Uzunluğu Birlikte” söylemi ile hayatın içinden projeler gerçekleştirmeye devam ediyor.

“Mükemmel Veli Muvaffakiyet Belgesi” ismiyle hayata geçirilen proje kapsamında Cigna, yıl boyunca online eğitim alan çocuklarına dayanak veren tüm müşterilerine teşekkür ediyor.

200 yılı aşkın deneyimiyle, 30 ülkede 180 milyondan fazla müşterisine hizmet veren milletlerarası sigorta devi Cigna Küresel ile Türkiye’nin en büyük özel bankalarından QNB Finansbank’ın güçlü iş birliğinde faaliyetlerini sürdüren Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik, “Hayat Uzunluğu Birlikte” söylemi ile müşterilerinin her vakit yanında olma isteğiyle çalışmalarına devam ediyor.

Pandemi periyodunda müşterilerinin sıhhat ve refahlarını güzelleştirmek ismine eserlerini ve hizmetlerini müşterilerinin gereksinimlerine yönelik geliştiren Cigna, bu hedefle küresel olarak gerçekleştirdiği araştırmalarla müşterilerinin iç görülerini tahlil ediyor ve müşterilerini çalışmalarının merkezine koyuyor.

Pandeminin, çalışan, ebeveyn, bakıcı ve eğitimci rollerinin tekrar tanımlanmasına neden olduğunu ve bu süreçte herkesin hayatında çok büyük değişikliklerin yaşandığını belirten Cigna Sıhhat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü Pınar Kuriş, “Global olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmaların sonuçları, çocukları konuttan eğitim gören ebeveynlerin yaşadıkları hoş anlar kadar zorlukları da ortaya çıkarırken biz de eğitim ve öğretim periyodunun sonuna geldiğimiz bu günlerde müşterilerimizin yanında olduğumuzu onlara hissettirmek istedik. Oturma odalarının sınıf, mutfakların kantin olduğu 2020-2021 eğitim devrinde, ebeveynlere çocuklarının eğitim süreçlerine olan sonsuz katkıları, emekleri ve özverileri için “Mükemmel Veli Muvaffakiyet Belgesi” ile teşekkür etmek istedik.” açıklamasında bulundu.

“Mükemmel Veli Muvaffakiyet Belgesi” kapsamında Cigna, yıl boyunca online eğitim alan çocuklarına dayanak veren tüm müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla web sitesi üzerinden oluşturabilecekleri veli karnesi ile teşekkür ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı