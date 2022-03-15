Cihazlarınızı Güncellerken Verilerinizden Olmayın

Bilgisayar, tablet ve akıllı cep telefonlarında bulunan işletim sistemlerine gelen güncellemelerden dolayı veri kayıpları yaşanabiliyor. Kolay bir adım olarak görülen bu güncellemeler sırasında kullanıcıların değerli verilerini kaybettiğine dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, işletim sistemlerini güncellerken veri kaybına neden olan 5 hataya dikkat çekiyor.

Teknolojik cihazlardaki en büyük endişe, tüm verileri sağlam ve kullanılabilir durumda tutmaktır. Ancak cihazların güncel kalabilmesi için gereken yeni yazılımların yüklenme durumlarında daha da dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle düncelleme sırasında karşılaşılan hatalardan dolayı kullanıcıların verileri zarar görebiliyor. Verileri yedeklemenin işletim sistemlerinin güncellemesi aşamasında önemli bir basamağı oluşturduğuna dikkat çeken Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, güncellemeler sırasında en sık karşılaşılan 5 hataya dikkat çekiyor.

1. Güç kaybına dikkat. Herhangi bir büyük sistem güncellemesi sırasındaki yaşanan güç kaybı, verilere zarar veriyor. Güncellemenin yarıda kalması ve sistem üzerinde biçimlendirme durumunun gerçekleşmesi gibi durumlar verilerin zarar görmesine neden oluyor. Bu durumlarla karşılaşılmaması adına güncelleme esnasında güç kaybının yaşanmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

2. Yeterli depolama alanının olmaması veri kaybı yaşatabiliyor. İşletim sistemi güncellemesi sırasında sürücüde yeterince boş alan olmaması, yalnızca kısmi bir kurulumdan sonra sistemin yeniden başlatılmasına neden oluyor. Sistem başlatılamayacağından herhangi bir dosyaya erişimi de kilitleyecektir. Bu yüzden, herhangi bir büyük güncelleme işleminden önce sürücü alanınızı kontrol etmek en iyisidir. Çoğu güncelleme, yüklemeyi kabul etmeden önce bilgi ekranında ne kadar sistem alanı gerektiğini söylüyor. Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları barındırmak için sistem alanı gereksinimini iki katına çıkarmak fayda sağlıyor.

3. Sürücü arızaları felaket doğurabilir. Tahmin edilebileceği gibi, işletim sistemini güncellerken yaşanabilecek bir sürücü arızası, herhangi bir zamanda yaşanan bir sürücü arızası kadar felaket sonuçlar doğuruyor. Bu durumda dosyalara erişim mümkün olmuyor ve onları geri alabilmek için profesyonel bir veri kurtarma hizmetine ihtiyaç duyuluyor.

4. Kullanıcı hataları verilere zarar veriyor. Bilinmeyen sebeplerden dolayı işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Buradaki veri kaybına neden olan durum, aslında kullanıcı faktörüne bağlı oluyor. Güncelleme sırasında gerçekleşen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelere dikkat edilmesi gerekirken, kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercih verilere zarar veriyor. Kullanıcı hatalarından kaçınmak için, kurulum sırasında görünen açılır pencereler de dahil olmak üzere talimatları dikkatlice okumak gerekiyor.

5. EFS şifrelemeye dikkat edilmeli. Windows’ta dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliğini sağlamaya yarıyor. Ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların geri planında kullandığı anahtar kimlik dosyası, güncelleme ile eski işletim sistemi içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı engelliyor. Kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığına ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.

“Güncellemeden Önce Yedek Alın!”

İşletim sistemini güncellemeyi planlarken yapılacaklar listesindeki ilk adımın bir yedekleme oluşturmak olduğunu belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, öncelikle verilerin bulut ya da başka bir sürücüye yedeklenmesi gerektiğini, yedeklemeden sonra kontrol etmeyi unutmayı öneriyor. Olası kötü senaryolar karşısında da cihazlara müdahale edilmemesinin altını çizen Günal, kesinlikle bir profesyonel veri kurtarma hizmetinin alınması gerektiğini dile getiriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı