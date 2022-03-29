Çilek Mobilya, MODEF Fuarı’nda Ziyaretçileriyle Buluştu

Yüzlerce fabrika, binlerce çalışanı ve Türkiye’nin önde gelen mobilya markaları ile mobilya üretim merkezi konumunda olan İnegöl’de, 46. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı (MODEF) gerçekleşti.

Bugün 5 kıtada, 71 ülkede ve 500’ün üzerinde satış noktası ile Türkiye’nin Çocuk Mobilyası denildiğinde ilk akla gelen markası Çilek Mobilya, stantında misafirlerini ağırladı. Çilek Mobilya Basın Sözcüsü Vasfiye Çilek, ‘‘İnegöl’de başlayarak bugün bir dünya markası olmayı başaran Çilek Mobilya olarak, mobilya sektöründe ülkemizin küresel pazarda daha da iyi konumlara gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Türkiye’nin küresel pazarda mobilya üretiminde ve ihracatında sağlam adımlarla ilerlediğini ve bugün de önemli bir yerde olduğunun altını çizen Vasfiye Çilek, yurtdışından da ilgi gören fuarların ve global pazarda yapılan iletişim ve tanıtım çalışmalarının bu başarıya katkısının büyük olduğunu söyledi.

Çilek Mobilya Pazarlama, Satış ve İhracat ekipleri, MODEF Fuar Merkezi’nde ziyaretçileriyle buluşarak başarılı bir fuarı daha tamamladılar. Fuarda özellikle çocuklarının odalarındaki eksikleri tamamlamak ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak isteyen ailelerin çocuk mobilyalarına ilgisi dikkat çekti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı