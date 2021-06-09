Çilek Mobilya’nın Benimsediği Yalın Yönetim Felsefesinde İsraf Yok, İnsana Saygı Var..

Yalın İdare Yaklaşımı, eser ve hizmetleri israfsız, birinci seferde gerçek olarak üretip en süratli formda müşteriye sunmayı söz ediyor. Yalın niyet sisteminin temel ideolojisinde sisteme yük getiren tüm israflardan arınmak yer alıyor. Yalın Üretim Yaklaşımı, firmaların işleyişinin bütününü görmesini sağlayarak, bu çerçevede düzgünleştirme çalışmalarının yapılmasını sağlıyor.

Neden Yalın Üretim?

2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de dayanağını alarak çalışmalarına başlayan Çilek Mobilya, 3 yıl sonunda Dünya standartlarında üretim yapan tesislerinde Yalın Üretim Sistemi’ni uygulamaya başlayarak, bugün de eser ve hizmetleri israfsız, birinci seferde hakikat olarak üretip en süratli biçimde müşteriye sunmaya ve bu anlayışı her yıl çalışanlarının da katkısı ile geliştirmeye devam ediyor. 5S , Kaizen, Çekme Sistemi ve genel yalın eğitimleri başta olmak üzere yalın üretim teknikleri şirket içerisinde yaklaşık 10 yıldır uygulanıyor.

Yalın Üretim Sistemi’ni uygulayan; kayıplarını ölçen, tahlil eden, daima düzgünleştiren ve öğrenen, gaye odaklı bir tertip kültürü ile verimlilik ve kalitesini artıran bir üretim anlayışının küresel rekabet ortamında Çilek Mobilya’ya avantaj sağladığını belirten Çilek Mobilya Basın Sözcüsü Vasfiye Çilek, “Yalın niyet sisteminin temel ideolojisinde sisteme yük getiren tüm israflardan arınmak yer alıyor. Bunu başarmanın ön şartının da beşere hürmet ve daima eğitimden geçtiğine inanıyoruz.” dedi.

İş yapma sistemindeki problemlerin saptanmasını sağlayarak daha verimli çalışma sistemlerini gösteren Yalın Üretim Yaklaşımıyla çalışmalarına devam eden Çilek Mobilya, “Düş üretmek” mottosuyla gençlerin ve çocukların hayallerini süsleyen, onların muhtaçlıklarını gözeten, ergonomik, yenilikçi, kaliteli, inançlı, etrafa hassas ve yeni tecrübeler kazandıran özgün dizaynlara imza atmaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı