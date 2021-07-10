Çin’in ödemeler dengesi mayısta 26 milyar dolar fazla verdi

Çin’in ödemeler dengesi mayısta 26 milyar dolar fazla verdi

 Çin’de, ödemeler istikrarı açısından mayıs ayında memleketler arası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar
Ana Sayfa Gündem 10 Temmuz 2021 10 Görüntüleme

Çin’in ödemeler dengesi mayısta 26 milyar dolar fazla verdi

Çin’in ödemeler dengesi mayısta 26 milyar dolar fazla verdi

Çin’de, ödemeler istikrarı açısından mayıs ayında memleketler arası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar yuan fazla kaydedildiği açıklandı. Çin Devlet Döviz Yönetimi tarafından yayımlanan datalara nazaran, ödemeler istikrarı açısından mayıs ayında memleketler arası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar yuan fazla verildiği belirtildi.

Mal ticareti 235 milyar 700 milyon yuan fazla verirken, hizmet ticareti ise 65 milyar 600 milyon yuan açık verdi. ABD doları bazında ise ödemeler istikrarı açısından Çin’de, mayıs ayında milletlerarası mal ve hizmet ticaretinde 26 milyar 500 milyon dolar fazla verildi.

Kaynak Çin Memleketler arası Radyosu
Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi

AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi