Çin’in ödemeler dengesi mayısta 26 milyar dolar fazla verdi

Çin’de, ödemeler istikrarı açısından mayıs ayında memleketler arası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar yuan fazla kaydedildiği açıklandı. Çin Devlet Döviz Yönetimi tarafından yayımlanan datalara nazaran, ödemeler istikrarı açısından mayıs ayında memleketler arası mal ve hizmet ticaretinde 170 milyar yuan fazla verildiği belirtildi.

Mal ticareti 235 milyar 700 milyon yuan fazla verirken, hizmet ticareti ise 65 milyar 600 milyon yuan açık verdi. ABD doları bazında ise ödemeler istikrarı açısından Çin’de, mayıs ayında milletlerarası mal ve hizmet ticaretinde 26 milyar 500 milyon dolar fazla verildi.

Kaynak Çin Memleketler arası Radyosu

Hibya Haber Ajansı