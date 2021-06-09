Çinli firmalar Türk çözüm ortakları arıyor

Çin, ihracata dayalı büyüme modelinden ithalata da öncelik veren bir siyasete geçiyor. Nesil ve Yol projesinin de ilerlemesiyle Türkiye’de yatırım yapan Çinli firmaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu firmalara yatırımları konusunda hizmet veren Türk Çin Kültür Derneği, Kurumsal Münasebetler Yöneticisi Tuğçe Gül Demirbaş açıklamalarda bulundu.

Demirbaş açıklamasında; bugün Türkiye ve Çin bağlantıları iktisat, turizm, ulaştırma, ticaret üzere alanlar başta olmak üzere birçok alanda istikrarlı bir halde gelişmeye devam etmektedir. Nesil ve yol projesi kapsamında da önemli yatırımlar yapılmaktadır. Nesil ve yol projesine bağlı olarak gelişen kesimler hem ithalat hem de ihracat potansiyelleri sunmaktadır.

Türkiye, Cep Telefonu Üretiminde Çin’in Gözdesi:

Çin ihracata dayalı büyüme modelinden ithalata da öncelik veren bir siyasete geçiyor. Türkiye’nin avantajları nedeniyle, Türkiye’de yatırım yapan Çinli cep telefonu üreticilerinin sayısı da artmaya devam ediyor. Genel olarak bakıldığında Çin’de akıllı telefon üretimi gerçekleştiren birçok firma bulunuyor. Lakin bunların pek birçoklarının gayesi iç pazar olduğundan şimdiye kadar isimlerini bile duymamıştık. Artık ise ülkemizde akıllı telefon satışı yapan Çinli üreticiler mevcut. Huawei, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, Realme ve Tecno üzere isimler küresel pazarı hedefledikleri için yolları Türkiye’yle de kesişti.

Çinli Firmalar Türk Tahlil Ortağı Arıyor:

Türk Çin Kültür Derneği’nin, Çinli firmalara verdiği danışmanlık hizmetleri sırasında, tespit ettiğimiz en değerli gereksinimlerden birinin, Türk tahlil ortağı olduğunu gördük. Türkiye pazarına girmek isteyen Çinli şirketler, kuruluş süreçleri, insan kaynakları hizmeti, çeviri hizmeti, hukuk hizmetleri, reklam tanıtım, tertip, catering, lojistik üzere birçok alanda gereksinimlerini çözecek muteber tahlil ortakları aramaktalar. Dernek, bu alanda hizmet veren Türk firmalar ile Çinli şirketler ortasında irtibat kurmalarını sağlıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı