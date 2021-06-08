Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor

SecureX platformunda daha ileri seviyede Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleriyle Cisco, aygıtlar, ağlar, uygulamalar ve datalar için güvenliği büyük ölçüde kolaylaştıran inovasyonları görücüye çıkarıyor. Ayrıyeten bulut ortamında daha gelişmiş tehdit muhafazasıyla İnançlı Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu gerçekleştiriyor. Ağ güvenliğini tekrar tanımlayan Cisco, dinamik ortamlar için kesimin birinci entegre güvenlik duvarı ve uygulama iş yükü müdafaasını kullanıma sunuyor.

İŞLETMELER için güvenlik tahlillerinin başkan kuruluşu Cisco kullanıcılar, aygıtlar, ağlar, uygulamalar ve bilgiler ortasında uçtan uca güvenliği değerli ölçüde kolaylaştırma seyahatini daha da ilerletecek yeni güvenlik hizmetlerini tanıttı. Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) özellikleri, şirket ağları, uç noktalar ve bulut ortasında daha fazla görünürlük sağlayacak biçimde geliştiriliyor. Bu yeni inovasyonlarla Cisco, İnançlı Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) vizyonunu bulutta gelişmiş tehdit algılama kabiliyetiyle büyütüyor ve ağ güvenliğini kolaylaştırıyor. Cisco, müşterilerin güvenliğini, ağ ve BT operasyonlarını kolaylaştırmayı sürdürerek işletmelerin dijital dönüşüme inançlı bir halde başlamasına takviye oluyor.

Pandemi süreci sonucunda iş hayatında hibrid çalışma kalıcı olacak üzere görünüyor. Kullanıcılar istediği yerden ve istediği aygıttan ağa bağlanmak istemeye başlıyor. Fakat güvenlik idaresi birebir karmaşık, çok modüllü ve vakit alan tahliller üzerine konseyi olduğu için güvenliği yine ele almak gerekiyor. Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Yöneticisi Fady Younes: “İçinde yaşadığımız yeni dünyada her şeyin temelinde güvenlik yatıyor. Güvenliğin sade, kapsamlı ve zekayı temel alan bir platform yaklaşımıyla sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Artık işletmelerin güvenliğinde dış çeper kavramı ortadan kalkmış durumda. Uç noktalar, kullanıcılar ve uygulamalar genelinde görünürlüğe ve daima parolasız kimlik doğrulama ile kritik denetim noktalarının güvenliğini sağlamaya muhtaçlığımız var.”

Görünürlüğü Arttırmak

Ağ çeperinin ortadan kalkması ve her yerden çalışma sistemine geçilmesi, uç nokta aygıtlarının ataklara, kullanıcı ve uygulamaların da gelişmiş tehditlere hiç olmadığı kadar açık hale gelmesine yol açtı. Cisco Güvenlik Sonuçları Araştırması “Uç Noktalar” çalışmasına nazaran şirketler uç noktalarının görünürlüğünü ve müdafaasını arttırmakla uğraş etmeyi sürdürürken, dünya genelindeki şirketlerin yüzde 40’ından fazlası geçtiğimiz iki yılda büyük bir güvenlik olayı bildirdi. Entegre tahlillere öncelik vermeyen şirketlerin büyük bir güvenlik hadisesiyle müsabaka mümkünlüğünün neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edildi. Buna karşılık Cisco, müşterilerin algılama ve müdahale mühletini kısaltmak için birden fazla güvenlik denetim noktasını bir ortaya getirip tahlil ve otomasyondan faydalanarak XDR imkanlarını artırmaya devam ediyor. Cisco’nun son derece efektif yeni tahlilleri:

Kenna Security ile Kesimde Öncü Güvenlik Açığı İdaresi: Kenna Security’yi bünyesine katma planını açıklayan Cisco, SecureX platformunun bir kesimi olarak tehdit ve risk temelli güvenlik açığı idaresi özelliklerini bir ortaya getirecek. Bu entegrasyon kapsamında müşteriler, güvenlik açıklarını önceliklendirebilecek, özelleştirilmiş bilgilerle karar verme süreçlerini hızlandırıp otomatikleştirebilecek ve müdahale mühletini kısaltarak siber güvenliğe hazır hale gelecek.

Kenna Security’yi bünyesine katma planını açıklayan Cisco, SecureX platformunun bir kesimi olarak tehdit ve risk temelli güvenlik açığı idaresi özelliklerini bir ortaya getirecek. Bu entegrasyon kapsamında müşteriler, güvenlik açıklarını önceliklendirebilecek, özelleştirilmiş bilgilerle karar verme süreçlerini hızlandırıp otomatikleştirebilecek ve müdahale mühletini kısaltarak siber güvenliğe hazır hale gelecek. SecureX Aygıt Bilgileri: Müşteriler artık SecureX platformu içerisinde birden fazla kaynaktan gelen aygıt envanterlerini süratlice bir ortaya getirerek, BT operasyonları (ITOps) ve güvenlik operasyonlarının (SecOps) rakipsiz bir görünürlük ve bağlamın yanı sıra, tehditlere karşı otomatik müdahale ve zenginleştirme sağlayabilecek

Müşteriler artık SecureX platformu içerisinde birden fazla kaynaktan gelen aygıt envanterlerini süratlice bir ortaya getirerek, BT operasyonları (ITOps) ve güvenlik operasyonlarının (SecOps) rakipsiz bir görünürlük ve bağlamın yanı sıra, tehditlere karşı otomatik müdahale ve zenginleştirme sağlayabilecek EDR’den XDR’ye Geçişin Kolaylaştırılması: Bütünleşik bir platforma sahip teki uç nokta güvenlik tahlili olan SecureX, 30’u aşkın dahili iş akışı, 40 kullanıma hazır entegrasyon ve yeni idare özellikleriyle, müşterilerin Uç Nokta Algılama ve Müdahaleden (EDR) Genişletilmiş Algılama ve Müdahaleye (XDR) geçişini basitleştirmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, kullanıcı, bulut ve uç nokta müdafaasını kapsayan tek tahlilimiz olan Cisco Secure Client, aracı yorgunluğunu azaltırken daha süratli XDR kabiliyetleri sunuyor.

Bütünleşik bir platforma sahip teki uç nokta güvenlik tahlili olan SecureX, 30’u aşkın dahili iş akışı, 40 kullanıma hazır entegrasyon ve yeni idare özellikleriyle, müşterilerin Uç Nokta Algılama ve Müdahaleden (EDR) Genişletilmiş Algılama ve Müdahaleye (XDR) geçişini basitleştirmesine yardımcı olmayı sürdürüyor. Bunun yanında, kullanıcı, bulut ve uç nokta müdafaasını kapsayan tek tahlilimiz olan Cisco Secure Client, aracı yorgunluğunu azaltırken daha süratli XDR kabiliyetleri sunuyor. Daha Geniş Soruşturma ve Daha Süratli Müdahale: Cisco Secure Endpoint’in gelişmiş arama teknolojisi artık XDR bedelini destekleyerek, kullanıma hazır 200 uç nokta sorgusu ile dayanak soruşturmaları, tehdit avı ve uç noktalarla bağlantılı yapıların takibi üzere BT Operasyonu kullanım olayları için gerçek vakitli bilgiler sağlıyor.

Gelişmiş Bulut Güvenliğiyle SASE Vizyonunu Gerçekleştirmek

Günümüzün dağıtık ve hibrid iş gücü, çalışanların internet yahut bulut uygulamalarına eriştiği her yerde müdafaa ve performans sağlanmasını gerekli kılıyor. Cisco’nun SASE mimarisi birden çok güvenlik ve ağ fonksiyonunu tek bir inançlı irtibat eserinde bir ortaya getiriyor. Bu da güvenliği değerli ölçüde kolaylaştırırken, daha evvel dağıtım, yapılandırma ve entegrasyon için gereken masraf, vakit ve kaynak gereksinimini azaltıyor. SASE vizyonunu gerçekleştirmeye devam eden Cisco, bugün şunları duyurdu:

SD-WAN genelinde Bulut Güvenliğinin Süratli Dağıtımı : Cisco Umbrella ile Meraki takviyeli Cisco SD-WAN ortasındaki yeni entegrasyon, SD-WAN altyapısını tek tuşla bulut ortamına genişletirken, bulut uygulamalarına bağlanan müşterilere inançlı erişim ve en âlâ kullanıcı tecrübelerini sunmak için akıllı yol seçimi içeriyor.

: Cisco Umbrella ile Meraki takviyeli Cisco SD-WAN ortasındaki yeni entegrasyon, SD-WAN altyapısını tek tuşla bulut ortamına genişletirken, bulut uygulamalarına bağlanan müşterilere inançlı erişim ve en âlâ kullanıcı tecrübelerini sunmak için akıllı yol seçimi içeriyor. Bulutta sağlanan güvenlik duvarında Yetkisiz Giriş Tedbire Sistemi (IPS): Umbrella’nın bulutta sağlanan güvenlik duvarı artık dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat gruplarından biri olan Cisco Talos dayanaklı Snort 3 IPS hizmetiyle bir müdafaa katmanı daha içeriyor.

Umbrella’nın bulutta sağlanan güvenlik duvarı artık dünyanın en büyük ticari tehdit istihbarat gruplarından biri olan Cisco Talos dayanaklı Snort 3 IPS hizmetiyle bir müdafaa katmanı daha içeriyor. En Uygun Muhafaza ve Kıymet için Yeni Paketler: Umbrella’nın yeni İnançlı İnternet Ağ Geçidi (SIG) Avantaj paketi, tek bir abonelikte eksiksiz güvenlik özellikleri sunarak nokta tahlilleri satın alma ve bir ortaya getirme karmaşıklığını azaltıyor.

Ağ Güvenliğini Tekrar Tanımlamak ve Kolaylaştırmak

Daima değişen uygulama ortamları, ağ güvenliğini daha karmaşık hale getiriyor. Günümüzün daima entegrasyon ve daima sağlama (CI/CD) uygulamaları, uygulama ortamları ve iş yüklerinin inançlı, güvenlik duvarlarının uygun bir halde yapılandırılmış ve güvenlik prensiplerinin entegre edilmiş olmasını sağlamak için geliştiriciler, güvenlik ve ağ takımları ortasında daha sıkı bir uyumu gerekli kılıyor. Aksi takdirde, daima değişen bu ortamlardaki güvenlik açıkları ve yanılgılı yapılandırmalar, potansiyel tehdit aktörleri için açık kapı bırakıyor. Ağ güvenliğini yine tanımlayan ve kolaylaştıran Cisco’nun bugün duyurduğu yenilikler şunlar oldu:

Kesimin Birinci Entegre Ağ ve İş Yükü Güvenliği Tahlili Cisco Secure Workload, uygulamalar nerede olursa olsun gerekli siyaset değişikliklerini Cisco Secure Firewall’a dinamik bir biçimde bildiriyor ve kapsamlı bir görünürlük ve denetim sağlıyor.

Geliştirilmiş Threat Defense: Secure Firewall Threat Defense 7.0, yeni kuşak yetkisiz giriş tedbire sistemlerini (NGIPS) tanımlayan, dünyanın öncü tehdit müdafaa platformu Snort 3 IPS ile daha yüksek verimlilik sunuyor. Snort artık 800.000’den fazla Cisco aygıtında kullanılırken, açık kaynaklı Snort altyapısı 750.000’i aşkın kullanıcıyla 8 milyondan fazla defa indirildi. Sabit IP adreslerinin olmadığı dinamik ortamlarda sağlam siyasetler oluşturma esnekliği sunan Snort, birden fazla ortamda yüzde 30’a kadar performans artışı sağlıyor. (Snort 3 artık Meraki ve Umbrella takviyeli Cisco SD-WAN bünyesinde yer alıyor.) Güvenlik Duvarı İnançlı İdare Merkezine SecureX şeridinin eklenmesi de algılama ve müdahale süreçlerini kolaylaştırıyor.

Cisco’dan Buluta Özel Güvenlik Duvarı: Kubernetes ortamları için özel geliştirilmiş Cisco Buluta Özel Güvenlik Duvarı, geliştirici dostu bir hizmet ve Cisco’nun bugüne dek geliştirdiği en esnek güvenlik duvarı olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı