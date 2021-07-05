Cisco IoT Uç Noktasını Birleştirecek Yeni 5G Endüstriyel Router Portföyünü Tanıtıyor

Piyasada bu alandaki en geniş tahlil imkanına sahip olan Cisco’nun yeni IoT router eser kümesi, her türlü IoT uç noktası kullanım durumu için sağlam temas sağlayarak bağlı süreçlerin farklı ölçeklerde inançlı bir biçimde çalıştırılmasını sağlıyor. Eşsiz bir modülerlik sunan bu eser portföyü Wi-Fi 6, 5G, 4G, Özel LTE, FirstNet ve Wi-SUN üzere çok çeşitli erişim teknolojileriyle ağları geleceğe hazırlıyor.

CİSCO IoT ve dijitalleştirme başarısı için gerekli esneklik, güvenlik ve ölçeklendirilebilirlik özellikleriyle işletme ağlarının gücünü uç noktalara taşıyan yeni Catalyst endüstriyel router eser kümesini duyurdu. 5G özelliklerini bugünden sunan portföy, şirketlerin hem BT hem de operasyonlara uygun idare araçlarıyla bağlı süreçleri farklı ölçeklerde çalıştırmasına imkan tanıyor. Birleştirilmiş mimari, BT ve operasyonlar ortasındaki iş birliğini kolaylaştırırken bunların işletmeden uç noktaya kadar dağıtımını akıcı hale getiriyor.

Şirketlerin birden fazla verimliliği, müşteri tecrübesini ve iş sonuçlarını uygunlaştırma fırsatları, uç noktada oluşturulan datalarla elde ediyor. Bunun nedeni, şirketlerin müşterilerine hizmet sağladığı ve gelir ürettiği tüm yerleri uç noktaların oluşturması. Uç nokta yüksek çeşitliliğe sahip ve elektrik trafosu istasyonlarından boru sınırlarına, karayollarına ve bunların üzerinde çalışan polis araçları ve otobüslere kadar her yerde kullanılıyor. Gartner’a nazaran dataların 75’i bilgi merkezleri dışında, bu uç nokta ortamlarında üretilecek. Bu büyüme tipi, yeni ve güçlü gereklilikler ortaya çıkarıyor.

Uç noktalarnızı Cisco Endüstriyel Router’larla birleştirin

İster satış noktası istasyonları ister uzak bir ekipman için olsun, uç nokta kullanım durumlarının farklı teknolojik gereksinimleri var. Şirketler ekseriyetle bu ortamlar için yalıtılmış bir irtibat kurarak modüllü bir ağ mimarisine ve hasebiyle daha fazla güvenlik açığının oluşmasına ve bilgilerin birbirinden farklı olmasına yol açıyor. İşletmeler süratle dijitalleşirken ağ ve uç nokta aygıtları genelinde idare ve güvenliği kolaylaştırmanın bir yoluna muhtaçlık duyuyor.

Cisco Orta Doğu ve Afrika CTO’su Osama Al-Zoubi: “Kampüsler, şubeler ve kamu hizmetleri, uzak operasyon pozisyonları, filolar, hareket halindeki ağa bağlı ögeler ve daha fazlası için görüş kabiliyeti, otomasyon ve güvenlik özellikleriyle İşletme uç noktalarından endüstriyel uç noktalara kadar tüm gereksinimleri kapsayan bir ağı sadece Cisco sunuyor.”



Yeni eser kümesinin kapsadığı eserler:

·Hareketli ve sabit ögelerin inançlı bir biçimde ağa bağlanması için üç yeni Catalyst 5G Endüstriyel Router:

Cisco IOS XE tabanlı bu yeni router’lar, işletme ağını ve SD-WAN imkanlarını uç noktalara taşıyor. Böylelikle, bu birleşik mimari, BT ve operasyon takımlarına tıpkı araçları sunarken, yeni aygıt ve teknolojilerle ilgili eğitim gereksinimini ortadan kaldırıyor ve güvenliği artırıyor. Modüler yapıdaki yeni Catalyst router’lar, kıyı olduğu dahili uç nokta süreçleri sayesinde iş uygulamalarını geliştirirken, uç noktada karar alma süreçlerini destekliyor.

·Kapalı ve açık alanda büyük ölçekli bağlanabilirlik için Yeni Cisco IoT Ağ Geçidi Serisi: Cisco’nun bulut temelli IoT Operasyonları Gösterge Paneliyle birlikte sunulan, bulut sadeliğine sahip bu ağ geçitlerinin uygun maliyetle sunduğu süratli ve kolay heyetim sayesinde, daha evvel temas kurulmamış ögelere bağlanmak için eseri elektrik kaynağına bağlayıp açık pozisyona getirmeniz kâfi.

5G geleceği ve sonrası için eşsiz modüler yapı ve ölçeklenebilirlik

Bilgi muhtaçlığı, şirketlerin bağlı aygıtların ve desteklenen uygulamaların sayısını artıracağı manasına geliyor. 5G, Wi-Fi 6 ve yeni teknolojiler yaygınlaştıkça, uç noktalar bu teknolojilere süratlice ahenk sağlamak durumunda kalacak. By nedenle, uç noktaların şimdiden geleceğe hazır hale getirme gereksinimi ortaya çıkıyor.

Yeni Catalyst eser kümesi, kullanım olaylarının değişmesi ve yeni uygulamalara gereksinim duyulmasıyla oluşacak yeni şartlara ahenk sağlamak için gerekli ölçek, esneklik ve güvenliği sunuyor. Bu eser kümesi, genel yahut özel hücresel ağlar için 5G ve LTE, FirstNet, DSL ve Wi-SUN üzere halka açık ilişki güvenliği uygulamaları üzere çok çeşitli modül seçenekleri ve artırılabilir depolama alanı sağlıyor. Ayrıyeten, işlemci ve bataryanın alanda güncellenmesine imkan tanıyor.

Operasyonel ortamlara yönelik görüş kabiliyetiyle uçtan uca güvenlik

Daha fazla bileşenin bağlanmasıyla sanayi ve işletme ağları birleşirken, uç noktada güvenlik açığı riski artıyor. Giderek büyüyen bu hücum yüzeyi karmaşık siber güvenlik zorluklarını beraberinde getiriyor.

Cisco’nun kesiminde öncü siber güvenlik mimarisi üzerine konseyi Catalyst endüstriyel router eser kümesi, yalıtılmış BT ve OT ortamları genelinde güvenliğin yönetilmesine yönelik bütüncül bir strateji sunuyor. Cisco Cyber Vision tahlilini bünyesinde barındıran bu eser kümesi, işletmeden uç noktaya kadar eksiksiz görünürlük sağlıyor. Cyber Vision’ın endüstriyel ağa dahil ettiği bir sensör sayesinde güvenlik grupları, endüstriyel ortamlarının karşılaştığı operasyonel bağlamlı siber tehditleri tespit ederek, kuruluşların ekstra kutulara ve sağlayıcılara muhtaçlık duymadan büsbütün bütünleşik bir BT/operasyon tehdit idare stratejisi oluşturmasını sağlayabiliyor. Bu eser kümesi ayrıyeten, operasyonlar ve ekipman izleme/bakım süreçleri için inançlı uzaktan erişimi destekliyor. Yeni Cisco Catalyst Endüstriyel Router’lar haziran ayından itibaren satışa sunuluyor.