Cisco: XDR Çözümleri Kritik Öneme Sahip

Şirket güvenliğinde dünya önderi Cisco, Genişletilmiş Algılama ve Müdahale (XDR) üzere güvenlik idare araçlarının kıymetinin artacağını öngörüyor. Cisco Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Siber Güvenlik Yöneticisi Fady Younes, her şirketin siber güvenlik imkanlarını artırmak ve güvenlik kalkanını güçlendirmek için XDR tahlillerinin sağladığı değerli yararları masaya yatırdı.

Bir işletmenin, çalışanlarının ve müşterilerinin çıkarlarını teminat altına almada tehdit takibi ve müdahale kabiliyetleri kritik değere sahip. Siber güvenlik tehdidi ortamının giderek çeşitlilik kazanması, güvenlik çeperinin büyümesi ve değişen iş alışkanlıkları sonucunda iş esnekliği sağlamak artık her zamankinden daha değerli bir hale geldi. Atak yüzeyi büyüdükçe, taarruzların algılanmasının giderek zorlaşması ve hücumların kalma müddetinin artmasıyla işletmeler daha yüksek risk altında kalıyor.

Mevcut çok sayıda güvenlik yazılım ve donanım araçlarıyla dahi XDR tahlillerine yatırım yapmaya geçiş, gereksinimi karşılayacak seviyede değil. Bu durum büyük ölçüde güvenlik tahlillerinin çoğunluğunun birbirine manalı entegre olabilecek değil yalıtılmış bir biçimde tasarlanıp geliştirilmesinden kaynaklanıyor. Bu yalıtılmış teknolojiler akıcı güvenlik süreçlerini engelleyerek değerli kararların tek başına ve kullanılabilir bilgilerin sırf belli bir kısmıyla alınmasına yol açıyor.

XDR tahlilleri birden fazla üretici, az entegrasyon, çok az uyum ve vakit kahrına sahip şirketlerin karşılaştığı zorlukları hafifletmek için tasarlandı. Gartner XDR teknolojisini şöyle tanımlıyor: “Birden fazla üreticinin güvenlik bileşenlerinden gelen bilgileri otomatik toplayıp ilişkilendiren birleşik bir olay algılama ve müdahale platformu”. Bunun manası, XDR tahlillerinin çeşitli katmanlarda algılama ve müdahale araçları üzerinde çalışması, bunların farklı data kümelerini normalleştirmesi, yüksek doğruluk seviyesine sahip tahliller yapması ve grupların güvenlik sıkıntılarının tam kapsamını anlayıp süratli ve tesirli bir biçimde çözmesini kolaylaştıracak aksiyonları koordine etmesidir.

XDR teknolojisi müdahale müddetlerinde 10 saate kadar bir fark yaratırken tıpkı vakitte datalara tekrar erişimi daha süratli sağlayarak son kullanıcı üretkenliğini arttırabilir.

Sağlam bir XDR tahlili sağlamak için üç bileşenin istikrarda olması temeldir:

Tahlil çok sayıda denetim noktası ve bilgi kaynağını bir ortaya getirmelidir. Makine öğrenmesi takviyeli tahlil imkanlarıyla müsaadesiz giriş algılamayı daha akıllı ve süratli bir hale getirmelidir. Araştırmaları kolaylaştırarak, müdahaleleri hızlandırarak ve daha fazla otomasyon sağlayarak tehdidin sistemde kalma müddetini azaltmalıdır.

Bu üç öğe ortasındaki rastgele bir dengesizlik durumunda XDR, vaat ettiklerini sunamayacaktır. Tahlil kabiliyetleri tek başına kullanıldığında birebir etkiyi sağlamaz. Misal biçimde sağlam bir müsaadesiz giriş algılama sistemi ve tahlil kabiliyetleri olmadan çeşitli entegre tahlillerin olması da birtakım fırsatların kaçırılmasına yol açacaktır.

Cisco’nun XDR Teknolojisine Bütüncül Yaklaşımı

Dahili Eklentiler – En geniş portföyde her bir eserin konsoluna entegre özelliklerle algılamadan müdahaleye sürecin tamamını birbirine bağlayarak güvenlik açıklarının savunulmasını kolaylaştırın.

Akıllı Algılama – Makine öğrenmesi dayanaklı tahlil imkanlarını birden fazla bilgi kaynağına uygulayarak makus hedefli teşebbüsleri ve risklere açık noktaları tespit edin.

İnançlı Müdahale – Görsel araştırmalarla kök nedenlere nokta atışı yaparak ve birçok denetim noktasında strateji kılavuzu temelli otomasyon uygulayarak tehditlerin sistemde kalma müddetlerini kısaltın.

Cisco, kendi geliştirdiği Ağ Algılama ve Müdahale (NDR) ve Uç Nokta Algılama ve Müdahale (EDR) tahlilleriyle, XDR özelliklerini ağ, bulut ve uç nokta denetim noktalarına taşıyor. EDR, muhakkak bir ortamdaki tüm yönetilen aygıtlar için görüş kapasitesi, süratli algılama ve kolay müdahale imkanı sunar. Cisco’nun NDR tahlili, yönetilmeyen tüm aygıtları ve buluta özel sistemleri kapsamında tutmak için tüm varlıklar ortasındaki trafik akışlarını tahlil eder.

Bu iki araç sayesinde BT takımları daha geniş bir görüş imkanı elde edebiliyor ve şirketlerinin güvenlik ortamını daha güzel anlayabiliyor. Cisco’yu başkalarından ayıran kritik öge olan SecureX, NDR, EDR ve ötesinde bilgileri, tahlilleri ve otomasyonu bir ortaya getirerek XDR için daha kolay ve kapsamlı bir yaklaşım sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı