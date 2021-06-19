CK Enerji’den I-REC alan Kanyon, karbon emisyonunu sıfırlayacak

İstanbul Avrupa Yakası’nın beğenilen buluşma noktalarından biri olan Kanyon, sıfır karbon emisyonu maksadı ile CK Güç iş birliği ile Memleketler arası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) aldı. Bu sertifika ile 2021 yılında 20 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketiminin tamamını “güneş” gücünden karşılayacağını taahhüt etmiş oldu.

Sürdürülebilir bir dünya için çevresel tesirlerini yönetmek ve karbon emisyonunu sıfırlamak isteyen Kanyon, CK Güç iş birliği ile Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikası (I-REC) sahibi oldu. Yıllık 20 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi olan Kanyon, bu sertifika ile gücünün tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını taahhüt etti. Kanyon, bu taahhütle birlikte 2021 yılında elektrik tüketimi kaynaklı karbon emisyonunu sıfırlamış olacak.

ELEKTRİK GEREKSİNİMİNİN TAMAMI GÜNEŞ GÜCÜNDEN KARŞILANACAK

Elektriğin yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğini belgeleyen milletlerarası sertifikasyon sistemi I-REC’i müşterileri için temin ettiklerini kaydeden CK Güç Küme Koordinatörü Utku Guruşçu, “Toplumun çabucak her kesitinde sürdürülebilirliğe verilen kıymet artıyor. Türkiye’de güç kesiminin öncü kuruluşu olarak, bu süreçte de müşterilerimizin yanında yer alıyor, çevresel sürdürülebilirlik siyasetlerine dayanak veriyoruz. Üretilen her ünite elektriğin, kaynağından başlayarak takip edilmesini ve son tüketiciye kadar izlenebilmesini sağlayan Milletlerarası Yenilenebilir Güç Sertifikasını (I-REC) CK Güç olarak müşterilerimiz için temin ederken yeşil gücün her geçen gün öne çıkmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda işbirliği yaptığımız Kanyon, 2021 yılında tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir güç kaynaklarından, güneşten karşılayacak” diye konuştu.

Sertifika ile ilgili değerlendirmede bulunan Kanyon Genel Müdürü Tuncer Kınıklı ise mevzuyla ilgili “Çevresel sorumluluk şuuruyla daha çevreci ve daha yeşil bir şirkete dönüşme isteğimiz aslında Kanyon daha tasarım basamağındayken başladı. Bugün Kanyon’un 15. yılı ve birinci günden itibaren çevresel tehditlerin farkındaydık. Geçtiğimiz bu mühlet içerisinde makul bir program çerçevesinde çeşitli uygulamalar geliştirerek, çalışmalarımızı güç, su, etraf, şirket içi çalışma kümeleri ve sertifikasyon başlıkları altında ağırlaştırdık. Bu mevzuda üstümüze düşen her ne varsa öncü olmaya ihtimam gösterdik. Bilhassa 2016 yılından itibaren sürdürülebilirlik konusunu çok daha merkezimize alarak bu hususta değerli adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz. Hatta sürdürülebilirlik konusunda en kıymetli adımın bunu şirket kültürüne yaymak olduğuna inandığımız için kendi bünyemizde yeşil yakalı çalışanlar istihdam etmeye başladık. Bugün hala buradan çıkan birçok proje ve teklif kıymetlendirilerek hayata geçirilmeye devam ediyor. CK Güç ile başlattığımız bu projede ise 2021 yılındaki elektrik tüketiminin tamamını güneş gücünden karşılayacağımızı taahhüt ediyoruz. Bu sayede yıl içindeki tüm karbon emisyonumuzu sıfırlamış olmayı hedefliyoruz.” dedi.

YILLIK TÜKETİMİ 1.200 KWH VE ÜZERİ OLAN ÖZGÜR TÜKETİCİLER ALABİLİYOR

RECs International tarafından geliştirilen I-REC (Yenilenebilir Gücü Sertifikası), elektriğin yenilenebilir güç kaynaklarından üretildiğini belgeleyen memleketler arası sertifikasyon sistemini tabir ediyor. Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal ve biokütle üzere yenilenebilir güç tesislerinde üretilen her 1 MWh elektrik karşılığında bir sertifika oluşturuluyor.

I-REC sahibi olmak için makul gereklilikleri yerine getiren üretim tesisleri, I-REC tarafından oluşturulan bilgi tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık gelen yenilenebilir güç sertifikalarını elde ederken elektrik üretim yahut satış şirketleri de bu sertifikaları elektrikten başka olarak satma hakkına sahip olabiliyorlar. Yıllık tüketimi 1.200 kWh ve üzerinde olan hür tüketicileri I-REC sertifikası için müracaat yapabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı