Clariant, Pigment iş birimin satılmasıyla birlikte tasfiye programının tamamlandığını açıkladı

Amaç odaklı, sürdürülebilir ve yenilikçi bir özel kimyasallar şirketi olan Clariant, Pigment iş ünitesinin Heubach Küme ve SK Capital Partners konsorsiyumuna 805 milyon ile 855 milyon CHF ortasındaki işletme kıymeti ile satılması için kesin mutabakata vardığını duyurdu. Muahedede, Clariant’ın Pigment iş ünitesinin Nisan 2021 mali performansına bağlı kalındığı tabir edilerek, bu doğrultuda ek 50 milyon CHF’lik bir çıkar ödemesinin daha yapılacağı ve toplam satış pahasının nakit ve borçtan arındırılmış olarak belirlendiği açıklandı. Yapılan açıklamalarda kıymetlerin, Clariant’ın Nisan 2021’e kadar bağımsız olarak düzenlenmiş 12 aylık FAVÖK’ün 10,7 ila 11,4 katlarına tekabül ettiği söz edildi.

Satış süreçlerinin sonuçlanmasının akabinde Clariant’ın, Heubach ve SK Capital’in kuracağı holdingin yüzde 20 hissedarı olmak için yine yatırım yapacağı açıklandı. Tek çatı altında bir ortaya gelecek ticari ünitenin, dünya çapında yaklaşık 3 bin çalışanı, 900 milyon Euro’dan fazla yıllık satış ölçüsü, güçlü hizmet ağı ve üstün üretim yetenekleri ile global bir pigment oyuncusu olacağı belirtildi. Bu sayede Clariant’ın, Heubach Pigment iş ünitesi ile birlikte, daha dinamik bir yapıya ulaşacağı, gelecekteki büyüme fırsatlarından ve artan kârlılıklardan daha fazla faydalanabileceği tabir edildi.

Gerçekleştirilen satış süreçlerinin ise 2022’nin birinci yarısında tamamlanmasının beklendiği ve Clariant Pigment ünitesine bağlı olan Almanya’daki iştirakı Infraserv Höchst’un satış süreçlerinin bir modülü olmadığı açıklandı.

Clariant’ın İcra Konseyi Lideri Conrad Keijzer bahis hakkında yaptığı açıklama şunları belirtti: “Pigment iş ünitemizin satışı için Heubach ve SK Capital ile imza atılan muahedeyi duyurmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu muahede, Temmuz 2018’de açıkladığımız tasfiye ve portföy yine pozisyonlandırma stratejilerimizdeki son adımı temsil ediyor. Müşterilerimiz, meslektaşlarımız ve öteki paydaşlarımız ismine pigment işinin yanlışsız sahiplerini bulduğumuzdan eminiz. Gerçekleştirdiğimi bu satış sayesinde ana odak noktamızı temel iş alanlarımız olan Bakım Kimyasalları, Kataliz ve Doğal Kaynaklar ünitelerinin artan gelir ve karlılığına çevireceğiz. “

Heubach Grup’un İcra Şurası Lideri Johann Heubach ise, “200 yılı aşkın müddettir pigment kesimindeyiz. Merhum babam ve ben, pigment sanayisinde konsolidasyonu yönetmek için bir yola çıkmıştık. Heubach ve Clariant Pigment ünitesi ortasındaki eksiksiz ahengin bu vizyonda değerli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Bu kapsamda elde edilen sanayi önderi teknolojilerin, yeni kurulan Heubach Grubu’na, kaplamalar, plastikler, boya ve özel uygulama alanlarındaki global müşteri tabanına sanayi önderi eserler ile hizmet verme yeteneği sağlayacağına ve çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarına hizmet eden bir eser portföyü ile global üretim ve hizmet ağının birleşimini oluşturcağına inancımız tam“ açıklamasını yaptı.

SK Capital Genel Müdürü Aaron Davenport ise şöyle konuştu: “Clariant Pigment iş ünitesi, dünyanın önde gelen renklendirici tahlilleri sağlayıcısı pozisyonunda. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile yeni ortaklarımız Heubach Kümesi ve Clariant ile birlikte, tüm paydaşlar için değerli bir kıymet yaratma fırsatı görüyoruz.”

Clariant, daha evvel Healthcare Packaging ve Masterbatches iş ünitelerini satmıştı. Şirket, yapılan bu son satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, portföylerin yine pozisyonlandırılması programının bir kesimi olarak yapılan tasfiyesüreçlerinin sona ereceğini belirtildi. Clariant tarafından yapılan açıklamalarda, Pigment iş ünitesinin satılması, Clariant’a pazar pahası üzerinde büyüme, daha yüksek kârlılık ve daha güçlü nakit duruş sağlayacağı, böylece de Clariant’ın yüksek kıymetli bir özel kimya şirketine dönüşümünün mümkün olacağı açıklandı.

Pigment iş ünitesinin satılması ile elde edilen gelirin, Clariant’ın temel iş alanları dâhilindeki büyüme projelerine yatırım yapmak, sürdürülebilirlik ve inovasyona dayalı stratejiler yürütmesini sağlamak, performans uygunlaştırma programlarını finanse etmek, bilançosunu güçlendirmek ve Clariant-Heubach Pigment birleşik yatırımının finanse edilmesi için kullanılacağı söz edildi.

Clariant’ın Pigment iş ünitesi, üstün kaliteli organik pigmentler, pigment preparatları ve boya eserlerinin önder durumda olan global tedarikçisidir. Clariant’ın eserleri, otomotiv sanayisi, endüstriyel ve mimari kaplamaların yanı sıra plastik sanayisinde de kullanılmaktadır. Bu başarısı ile Clariant Pigment ünitesi, 2020’de yaklaşık bin 900 çalışanı ile 850 milyon CHF satış geliri elde etmiştir.

Clariant Hakkında

Clariant, merkezi İsviçre’nin Basel kenti yakınlarındaki Muttenz’de bulunan, amaç odaklı ve yenilikçi bir özel kimyasal şirketidir. 31 Aralık 2020 prestijiyle şirketin toplam 13.235 çalışanı bulunmaktadır. Clariant, 2020 mali yılında faaliyetlerini sürdüren iş kollarında 3,860 milyar CHF bedelinde satış yapmıştır. Şirketin üç faaliyet alanı bulunmaktadır: Bakım Kimyasalları, Kataliz ve Doğal Kaynaklar. Clariant’ın kurumsal stratejisi ise beş temel alana odaklanmaktadır: inovasyon ve Ar-Ge odaklılık, sürdürülebilirlik çerçevesinde kıymet katma, portföyün tekrar pozisyonlandırılması, büyümenin ağırlaştırılması ve kârlılığın artırılması.

Heubach Kümesi Hakkında

Heubach, birinci ticari pigment üreticilerinden biri olarak pigment üretiminde 200 yıldan fazla tecrübeye sahiptir. Heubach, organik, inorganik ve antikorozif pigmentler ve pigment preparatlarının önde gelen global üreticisidir. Merkezi, Almanya Langelsheim’ da bulunan firmanın, Almanya, ABD ve Hindistan’da tesisleri, dünya çapında ise birçok satış ofisleri bulunmaktadır.

SK Capital Hakkında

SK Capital, özel gereçler, kimyasallar ve ilaç dallarına disiplinli formda odaklanan özel bir yatırım firmasıdır. SK Capital’in iş portföyü yılda yaklaşık 11 milyar dolar gelir etmektedir. Dünya çapında 16.000’den fazla kişiyi istihdam etmekle birlikte, 28 ülkede 150 tesisi işletmektedir. Firmanın şuan idaresi altında 5 milyar ABD dolarından fazla varlık bulunmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı