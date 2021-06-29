Clariant, tasfiye programının tamamlandığını açıkladı

Muahedede, Clariant’ın Pigment iş ünitesinin Nisan 2021 mali performansına bağlı kalındığı söz edilerek, bu doğrultuda ek 50 milyon CHF’lik bir kar ödemesinin daha yapılacağı ve toplam satış kıymetinin nakit ve borçtan arındırılmış olarak belirlendiği açıklandı. Yapılan açıklamalarda kıymetlerin, Clariant’ın Nisan 2021’e kadar bağımsız olarak düzenlenmiş 12 aylık FAVÖK’ün 10,7 ila 11,4 katlarına tekabül ettiği söz edildi.

Satış süreçlerinin sonuçlanmasının akabinde Clariant’ın, Heubach ve SK Capital’in kuracağı holdingin yüzde 20 hissedarı olmak için yine yatırım yapacağı açıklandı. Tek çatı altında bir ortaya gelecek ticari ünitenin, dünya çapında yaklaşık 3 bin çalışanı, 900 milyon Euro’dan fazla yıllık satış ölçüsü, güçlü hizmet ağı ve üstün üretim yetenekleri ile global bir pigment oyuncusu olacağı belirtildi. Bu sayede Clariant’ın, Heubach Pigment iş ünitesi ile birlikte, daha dinamik bir yapıya ulaşacağı, gelecekteki büyüme fırsatlarından ve artan kârlılıklardan daha fazla faydalanabileceği tabir edildi.

Gerçekleştirilen satış süreçlerinin ise 2022’nin birinci yarısında tamamlanmasının beklendiği ve Clariant Pigment ünitesine bağlı olan Almanya’daki iştirakı Infraserv Höchst’un satış süreçlerinin bir kesimi olmadığı açıklandı.

Clariant’ın İcra Şurası Lideri Conrad Keijzer mevzu hakkında yaptığı açıklama şunları belirtti: “Pigment iş ünitemizin satışı için Heubach ve SK Capital ile imza atılan muahedeyi duyurmaktan memnunluk duyuyoruz. Bu mutabakat, Temmuz 2018’de açıkladığımız tasfiye ve portföy tekrar pozisyonlandırma stratejilerimizdeki son adımı temsil ediyor. Müşterilerimiz, meslektaşlarımız ve öbür paydaşlarımız ismine pigment işinin hakikat sahiplerini bulduğumuzdan eminiz. Gerçekleştirdiğimi bu satış sayesinde ana odak noktamızı temel iş alanlarımız olan Bakım Kimyasalları, Kataliz ve Doğal Kaynaklar ünitelerinin artan gelir ve karlılığına çevireceğiz. “dedi.

Heubach Grup’un İcra Şurası Lideri Johann Heubach ise, “200 yılı aşkın müddettir pigment bölümündeyiz. Merhum babam ve ben, pigment sanayisinde konsolidasyonu yönetmek için bir yola çıkmıştık. Heubach ve Clariant Pigment ünitesi ortasındaki harika ahengin bu vizyonda kıymetli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Bu kapsamda elde edilen sanayi önderi teknolojilerin, yeni kurulan Heubach Grubu’na, kaplamalar, plastikler, boya ve özel uygulama alanlarındaki global müşteri tabanına sanayi başkanı eserler ile hizmet verme yeteneği sağlayacağına ve çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarına hizmet eden bir eser portföyü ile global üretim ve hizmet ağının birleşimini oluşturcağına inancımız tam“ açıklamasını yaptı.

SK Capital Genel Müdürü Aaron Davenport ise şöyle konuştu: “Clariant Pigment iş ünitesi, dünyanın önde gelen renklendirici tahlilleri sağlayıcısı pozisyonunda. Gerçekleştirdiğimiz bu satın alma ile yeni ortaklarımız Heubach Kümesi ve Clariant ile birlikte, tüm paydaşlar için kıymetli bir kıymet yaratma fırsatı görüyoruz.”dedi.

Clariant, daha evvel Healthcare Packaging ve Masterbatches iş ünitelerini satmıştı. Şirket, yapılan bu son satış sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, portföylerin tekrar pozisyonlandırılması programının bir modülü olarak yapılan tasfiye işlemlerinin sona ereceğini belirtildi. Clariant tarafından yapılan açıklamalarda, Pigment iş ünitesinin satılması, Clariant’a pazar bedeli üzerinde büyüme, daha yüksek kârlılık ve daha güçlü nakit duruş sağlayacağı, böylece de Clariant’ın yüksek kıymetli bir özel kimya şirketine dönüşümünün mümkün olacağı açıklandı.

Pigment iş ünitesinin satılması ile elde edilen gelirin, Clariant’ın temel iş alanları dâhilindeki büyüme projelerine yatırım yapmak, sürdürülebilirlik ve inovasyona dayalı stratejiler yürütmesini sağlamak, performans uygunlaştırma programlarını finanse etmek, bilançosunu güçlendirmek ve Clariant-Heubach Pigment birleşik yatırımının finanse edilmesi için kullanılacağı söz edildi.

Clariant’ın Pigment iş ünitesi, üstün kaliteli organik pigmentler, pigment preparatları ve boya eserlerinin önder durumda olan global tedarikçisidir. Clariant’ın eserleri, otomotiv sanayisi, endüstriyel ve mimari kaplamaların yanı sıra plastik sanayisinde de kullanılmaktadır. Bu başarısı ile Clariant Pigment ünitesi, 2020’de yaklaşık bin 900 çalışanı ile 850 milyon CHF satış geliri elde etmiştir.

Hibya Haber Ajansı