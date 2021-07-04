Coca-Cola’nın tanıtım desteği devam ediyor

Coca-Cola Türkiye, Covid-19 salgınından en çok etkilenen kesimlerden biri olan yeme–içme dalına yönelik verdiği dayanaklara devam ediyor. 21 Haziran tarihinde başlayan yeni proje kapsamında, 56 kentteki toplam 689 işletmeye ve 14 ulusal zincir restorana, Google Programatik Ağı üzerinden tanıtım takviyesi verilecek. Google Programatik Ağı’nda yerlerin tekrar açıldığı bilgisi ve Coca-Cola ile avantajlı menülerin duyurusu yapılacak. Lokasyon ve vakit bazlı irtibat uygulaması sayesinde tüketiciler etraflarındaki lokasyonların irtibatını Google aramalarında görebilecek. İlgili lokasyonlara yol tanımı de alınabilecek.Coca-Cola’nın yeni projesi kapsamındaki tanıtım çalışmaları 6 hafta boyunca devam edecek.

Pandemi müddetince yeme içme kesimine takviyesini sürdüren Coca-Cola, bu sene de gerçekleştirdiği çalışmalar ile kesimin yanında olmaya devam ediyor. Yeni takviye çalışması kapsamında, müşterileriyle tekrar buluşan küçük işletmeler ile ulusal zincir restoranların Google Programatik Ağı üzerinden tanıtımı yapılacak. 56 kentte toplam 689 lokal işletme ile ülke genelinde yaygınlık gösteren 14 ulusal zincirin müşterileriyle buluşmasına katkıda bulunulacak.

21 Haziran’dan itibaren 6 hafta boyunca devam edecek tanıtım faaliyetleri kapsamında, yerlerin tekrar açıldığı bilgisi ve avantajlı Coca-Cola’lı menülerin duyurusu yapılacak. Tüketiciler, ayrıyeten etraflarındaki en yakın lokasyonların bağlantısını Google aramalarında görebilecek ve yol tanımı alabilecek.

Coca-Cola işletmelere takviye maksadıyla 2020 yılında, “Aç Kendini Hayata” kampanyası kapsamında, karantina sonrası kapılarını tekrar açan ve yeme-içme kesiminde hizmet veren Türkiye’nin dört bir yanından 500’ü aşkın işletmeye tanıtım takviyesi sağladı. “1 Menü Alana 1 Menü Hediye” ve “Bu Coca- Cola Bizden” kampanyalarıyla yeme-içme kesimindeki işletmeleri desteklemeye devam etti.

Coca-Cola ayrıyeten küçük lokal işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayarak bu kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı. Tekrar müşterileriyle yine buluşan kafe ve restoran üzere küçük lokal işletmelere, Covid-19 hijyen önlemleri kapsamında dayanak olmak maksadıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlanarak, işletmelerin kullanımına sunuldu. Pandeminin başında, TURYİD ve TÜRES işbirliği ile 15 binden fazla yeme-içme hizmeti dalı çalışanına temel besin gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı takviyesi sağlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı