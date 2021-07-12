‘Çocuğum depresyona girecek, çözüm bulun’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan Narlıdere İlçe Kongresi sonrası İzmir’de vatandaşı ziyaret etti. Vatandaşın gündeminde ise üniversite imtihanı ve çocuklarının geleceği vardı.

Üniversite imtihanına girecek çocuğunun uzaktan eğitim müddetince imtihana gereğince güzel hazırlanamadığını söylerek gençlerin psikolojilerinin bozulmasından kaygı ettiğini söyleyen bir anne, Babacan’a şunları söyledi: “Çocuklar iki yıldır uzaktan eğitim alıyorlar. İmtihana hazırlanamadılar. Dershaneleri kaldırıyoruz dediler yalnızca fiyatlarını artırdılar. Soruları giderek daha da zorlaştırdılar. Çocuklar geçmiş yılların sorularına ve bu yılın sorularına bakıyor ortada uçurumlar var. Benim çocuğum depresyona hakikat gidiyor. Bakın randevu aldım. Buna bir tahlil bulun’’ dedi.

Ali Babacan ise kendi kızının da bu yıl üniversite imtihanına gireceğini söyleyerek, ailelerin telaşlarını paylaştığından bahsetti. “Gençlerimizin geleceği için çalışacağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı