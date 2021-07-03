Çocuğun olumlu ve pozitif yönleri güçlendirilmeli

Milyonlarca öğrenci karnelerini aldı. Karnenin öğretim devri sonunda çocuğun muvaffakiyet seviyesini gösteren bir evrak olduğunu belirten uzmanlar, karneyi çocuğun değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Pandemi periyodunun ders başarısı üzerinde olumsuz tesirleri olduğunu kaydeden uzmanlar, “Ebeveyn çocuk alakası karnede görülen notlardan daha kıymetlidir. Çocuğun ders durumunu nasıl düzeltilebilir konusunda çocukla iş birliği sağlanmalı ve karşılıklı konuşulmalıdır. Yalnızca ailenin aldığı kararlar ve değerlendirmeler bir tahlil yolu sunmaz” ihtarında bulundu. Uzmanlar, çocuğun olumlu ve olumlu istikametlerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, karnenin nasıl kıymetlendirilmesi gerektiğine ait değerlendirmelerde bulundu.

Karnenin öğrencilerin öğretim devri sonrasında muvaffakiyet seviyelerini gösteren bir evrak olduğunu kaydeden Nuran Günana, “Fakat maalesef ki karne kimi ailelerde çocukların her hususta değerlendirildikleri bir araç haline gelmektedir. Bu durum çocukların vazifesi olmaktan çıkıp ailelerin vazifesi haline gelmektedir. Çocuklar da böylece ders çalışma sorumluluğunu kendileri almak yerine ailelerine hesap vermek zorunda kaldıkları bir hususa dönüştürürler. Bu durum çocuk ve gençlerin kendileri hakkında olumsuz değerlendirmeler yapmalarına ve performanslarını da etkilemektedir. Çocukların kendilerine olan bakış açıları ne kadar güçlüyse yani kendilerine olan inançları ne kadar kuvvetliyse performansları da o kadar olumlu etkilenmektedir” diye konuştu.

Yıkıcı yaklaşım yerine yapan olunmalı

Çocuğun muvaffakiyetinin yalnızca aldığı notlara nazaran değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Nuran Günana, “Unutulmamalıdır ki akademik muvaffakiyet hayat başarısı manasına gelmemektedir. Karnenin kıymetlendirilmesi açısından ebeveynlerin yıkıcı bir yaklaşımı benimsemeleri yerine yapan olmalarında yarar olacaktır. Karne notları, ebeveynler ile çocuk ortasında bir çatışmaya dönüştürülmemelidir” ihtarında bulundu.

Karneyi çocuk kıymetlendirmeli

“Ebeveynlerin yapmaları gereken kıymetli adımlardan biri, çocuk ve gençlerin karnelerini öncelikli olarak kendileri değerlendirmeleri olacaktır” diyen Nuran Günana, “Karnedeki notlarla ilgili ne yaptıklarına, hangi mevzularda daha yeterli nasıl yapabilirlerdi konusunda kendilerini değerlendirmelerine fırsat sağlanmalıdır. Aileler bu mevzuda çocuklarını teşvik etmeli ve takviye olmalılardır” dedi.

Pandemi ders muvaffakiyetini etkiledi

Pandemi ile birlikte eğitim sisteminde epeyce büyük değişimler gerçekleştiğini kaydeden Nuran Günana, “Çocuklar ve gençler bu sisteme ayak uydurma konusunda zorlanmış olabilirler. Bu durum birçok aile için de güçlü bir süreç olabilir. Pandemi periyodu hem okula devamı olumsuz tarafta etkiledi hem de telaş ve gerilim tarafından çocuk ve gençlerin ders muvaffakiyetlerini olumsuz tarafta etkilemiş olabilir” diye konuştu.

Ebeveynlere değerli vazifeler düşüyor

Pandeminin çocuk ve gençler üzerindeki tesirlerinin birçok açıdan kıymetlendirilmesi gerektiğini kaydeden Nuran Günana, ailelere değerli tavsiyelerde bulundu:

“Çocukların uzun mühlet toplumsal etkileşimden ve eğitimden uzak kalması bir sıkıntıdır. Toplumsal etkileşime ve akran bağına en fazla gereksinim duydukları çocukluk ve ergenlik periyodunda yaşadıkları bu harikulâde durumun ve yaşanılan zorlukların üzerine bir de ders başarısı beklentisi eklenirse işin içinden çıkılamaz bir hal alır. Ebeveynlerin bu fevkalâde durumu sağlıklı bir biçimde ele almaları ve değerlendirmeleri gerekmektedir. Bunun için gereken şey bu devirde çocuğun akademik muvaffakiyetini bir kenara koyup çocuğun etrafında olan biteni sağlıklı bir halde işleyebilmesi için konut ortamını sıcak, inançlı, huzurlu, anlayışlı, keyifli ve karşılıklı irtibatın olduğu bir ortam yaratmak yararlı olacaktır. Aile içerisinde olumsuz bağlantı yerine olumlu ve yapan irtibatı sağlamak gerekmektedir.”

Çocuğun olumlu istikametleri güçlendirilmeli

Çocuk ve gençlerin müspet ve olumlu taraflarını güçlendiren bir tavır içerisine girilmesi gerektiğini de vurgulayan Nuran Günana, “Unutulmamalıdır ki ebeveyn çocuk münasebeti karnede görülen notlardan daha değerlidir. Çocuğun ders durumunu nasıl düzeltilebilir konusunda çocukla iş birliği sağlanmalı ve karşılıklı konuşulmalıdır. Yalnızca ailenin aldığı kararlar ve değerlendirmeler bir tahlil yolu sunmaz. Bilakis çocuğun alması gereken sorumluluğu aile almış olur ve çocuğun kendini sorumluluk sahibi olmasını ve pahalı hissetmesini pürüzler. Çocuğun bedelli hissedip hissetmemesini oluşturan ölçüm aleti karne olmamalıdır. Karne muvaffakiyet yolunda oluşan basamaklardan bir tanesidir” diye konuştu.

Destekleyici konuşma kıymetlidir

Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Karnedeki notlar üzerinden eksik olan hususlar çıkartılarak destekleyici sözlerle tavsiyelerde bulunulmalıdır. ‘Bak çocuğum bu vakte kadar çalıştın elinden gelen çabayı gösterdin lakin kimi mevzular eksik kalmış olabilir yahut gereken kıymeti verememiş olabilirsin lakin bu bir son değil, yanlışlarını ve eksiklerini düzeltmek için hala vaktin var’ diyebilmek çocukla iş birliği sağlar, irtibatı güçlendirir ve çocuğun kendine duyduğu itimadı zedelemez.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı