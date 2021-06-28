Çocuğunuz horluyorsa mutlaka bir uzmana başvurmalısınız…

Tüm günü yorgun geçirdiyseniz, akşam meskene gelip hoş bir uyku çekme hayali bile sizi motive edebilir. Uyku en temel dinlenme araçlarından biridir. Düzgün bir dinlenme aracı olmasının yanı sıra sıhhatimiz açısında da kaliteli bir uykunun kıymeti büyüktür. Bilhassa de mevzu çocuklar ise… Gelişim çağındaki çocukların, bu süreci en güzel biçimde tamamlayabilmesi için gerçek ve kaliteli uyku olmazsa olmazdır. Lakin çocuğunuz geceleri boğulurcasına nefessiz kalıyorsa, ağızdan nefes alıyor ve daima ağız kuruluğundan şikayet ediyorsa dikkat edilmelidir. En kıymetlisi de yeteri kadar uyumuş olmasına karşın yorgun uyanıyorsa bunun sebebi uyku apnesi olabilir. Avrasya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, çocuklarda önemli sorunları neden olabilen uyku apnesi hakkında merak edilenleri açıkladı.

Her soluk durması uyku apnesini işaret etmez

Teneffüsün uyku sırasında ani bir biçimde durması uyku apnesi olarak isimlendirilir. Teneffüs bozukluğundan bahsedebilmek için teneffüs durmasının en az 10 saniye olması gerekmektedir. Çocuklarda daha çok okul öncesi periyotta görülmektedir. Farkına varılmadığı durumlarda; fizikî ve zihinsel gelişmede gerilik, okulda başarısızlık üzere durumlarla karşılaşılabilir. Hastalığın farklı tipleri olmakla birlikte belirtileri de farklılık göstermektedir.

Obstrüktif(Tıkayıcı) Uyku Apnesi: En yaygın görülen apne tipidir ve üst teneffüs yollarında tıkanıklığa yol açan faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Bilhassa çok kilolu olan çocuklarda ve erişkin bireylerde görülme sıklığı fazladır.

En yaygın görülen apne tipidir ve üst teneffüs yollarında tıkanıklığa yol açan faktörler nedeniyle ortaya çıkar. Bilhassa çok kilolu olan çocuklarda ve erişkin bireylerde görülme sıklığı fazladır. Santral Uyku Apnesi: Az görülen bir sorun olmakla bir arada teneffüs merkezinden kaynaklanan teneffüs dürtüsünün kaybolması ya da azalması sonucunda uykuda teneffüsün durmasıdır. Kalp rahatsızlığı bulunan ve beyin felci geçirmiş hastalarda görülme oranı hayli fazladır.

Az görülen bir sorun olmakla bir arada teneffüs merkezinden kaynaklanan teneffüs dürtüsünün kaybolması ya da azalması sonucunda uykuda teneffüsün durmasıdır. Kalp rahatsızlığı bulunan ve beyin felci geçirmiş hastalarda görülme oranı hayli fazladır. Mikst Uyku Apnesi: Şahısta hem obstrüktif hem de santral uyku apnesinin birlikte görüldüğü hastalık tipidir.

Şişman çocuklar risk altında!

Gelişme geriliği olan, şişman, kalp sorunu bulunan ve yakın vakitte üst teneffüs yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda uyku apnesi riski başka çocuklara oranla daha yüksektir. Uykuda daima horlayan her çocuk uzman tabip tarafından ayrıntılı muayene edilmelidir. Bilhassa kelam konusu sorunun giderilmesi için bademcik ve geniz eti ameliyatı çocuğun sıhhati ve gelişimi için fayda sağlayacaktır. Belirtiler şu formdadır:

Çocuk yeteri kadar uyumuş olsa da uyandığı vakit kendisini yorgun ve uykulu hisseder,

Ağız kuruluğu ve baş ağrısı şikayetleri olabilir,

Daima ağızdan nefes alan çocuklarda dişlerin çürümesi, ağız kokusu, yutma bozuklukları üzere sıkıntılar ortaya çıkabilir,

Dikkat eksikliği ve unutkanlık üzere sorunlarla birlikte okul muvaffakiyetinde düşüş, sonluluk, ani his değişimleri görülebilir.

Uyku takibi ile teşhis edilebilir…

Çocuklarda uyku apnesi sorununun olup olmaması durumu ebeveynlerin ya da yakınlarının uyku sırasında takibi ile anlaşılır. Belirtileri fark eden ailelerin kesinlikle bir uzmana başvurmaları ve sebebin ne olduğunu ortaya koymaları gerekmektedir. Bilhassa horlayan çocukların tarama testlerinden geçirilmesi gerekirse de uyku merkezinde inceleme yapılması hastalığın teşhisi için epey değerlidir.

Tedavi formülü değişkenlik gösterebilir

Çocuklarda uyku apnesinin teşhisi konulduktan sonra apne tipine uygun bir tedavi planı yapılmalıdır. Çocukta burun, geniz, boğaz enfeksiyonu ya da alerjik bir durum kelam konusu ise ilaç tedavisi uygulanır. Bilhassa de şişmanlık uyku apnesinin temel nedenleri ortasında yer alıyor. Münasebetiyle kilo sorunu bulunan çocuklarda öncelikle kilo sıkıntısının tahlili için bir yola başvurulur. Bademcik ya da geniz eti üzere sorunlarda ise ameliyat en tesirli prosedürdür. Şayet bademcikte iltihaplı bir büyüme kelam konusu ise lazer formülü ile küçültmek de bir öbür tahlil yoludur. Çocuk ameliyatlarında genelde çocukların kaygı duymaması ve müdahale esnasında rastgele bir şey hissetmemesi için süreç genel anestezi yapılarak gerçekleştirilir ve tedavi yüksek oranda muvaffakiyet ile sonuçlanır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı