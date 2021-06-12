Çocuğunuzun gece altını ıslatma nedeni böbrek reflüsü olabilir

Çocuklar epey hassas bir bağışıklık sistemine sahiptir. Hassas bağışıklık sistemlerine bir de havuz döneminin açılması da eklendiğinde kimi hastalıklar kaçınılmaz olur. Böbrek reflüsü gibi… Avrasya Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kılınçaslan, daha çok çocuklarda görülen böbrek reflüsünü anlatıyor.

Pek çok çocuk bu hastalık ile çaba ediyor

Çocuklarda çok sık rastlanılan bir ürolojik sorun olan vezikoüreteral reflü ya da bilinen ismiyle böbrek reflüsü, idrar kesesinde biriken idrarın böbreklere geri kaçması durumudur. Olağan kurallarda böbreklerden mesaneye akması gereken idrar böbrek reflüsü olan bireylerde aksisi tarafta akış gösterir. Bu durum da enfeksiyona davetiye çıkarır.

Hastalığın gerisinde yatan neden…

Bu durumun ortaya çıkmasında birçok farklı faktör kelam hususudur. İdrar kanalının mesaneye açıldığı noktada oluşan anatomik ve fizyolojik bir bozukluk olabilir. Genetik faktörler bu durumda büyük rol oynar. İşeme sırasında dolu idrar kesesinden olağanda böbreklere yanlışsız idrar kaçağı olmaması gerekir. Vezikoüreteral reflüsü olan çocuklarda buradaki kapakçık sistemi bozuktur. Dolayısı ile idrar böbreğe gerçek geri kaçar. Bunun sonucunda önemli idrar yolu enfeksiyonları oluşur. Bu durum vakit kaybetmeden tedbir alınması gereken bir sıhhat sorunudur. Aksi takdirde böbreklerde kalıcı hasarlar bırakabilir.

Vücudunuzun sesine kulak verin, şayet bu belirtileri gösteriyorsanız…

Böbrek reflüsü olan çocuklar çoklukla tuvalete daha az masraflar. Zira idrar yapmakta zorlanırlar. Bunun yanı sıra;

· Sık sık az ölçüde idrar yapma,

· Kanlı ya da kokulu idrar,

· Yüksek ateş,

· İştahsızlık,

· Bel ve karın bölgesinde ağrı,

· Bebeklerde huzursuzluk,

· Gece altını ıslatma,

· Tansiyon yüksekliği,

· Kabızlık,

· İdrar analizinde protein görülebilir.

Yıpratıcı sonuçlar doğurabilir

Erken teşhis ve müdahalenin çok kıymetli olduğu böbrek reflüsü, ihmal edildiğinde çok büyük sorunlara davetiye çıkarır. Bunların başında ise böbreğin hasarlanması gelir. Vezikoüreteral reflü varlığında enfeksiyonlu idrar böbrek hasarı yapabilir. Bu da böbreğin çalışmasını bozar.

Böbrek reflüsünün yol açtığı bir öteki sıhhat sorunu ise yüksek tansiyondur. Böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirememesi durumunda böbrekte atıklar birikmeye başlar. Bu durum kan basıncını arttıracağından yüksek tansiyona yol açar. Böbrek reflüsünün neden olduğu yaralar böbreklerinin filtreleme fonksiyonunu yerine getirmemesine neden olur. Münasebetiyle vakitle yahut bir anda böbrek yetmezliği gelişebilir.

Teşhis yolu

Böbrek reflüsünün teşhisinde birçok farklı metot kullanılır. Birçok vakit alınan idrar örneği laboratuvara gönderilerek tahlil ettirilir. Böbrek ve mesane ultrasonu ile yapısal anormalliklere bakılır. Ultrason ile birebir vakitte hamilelik esnasında bebeğin böbreklerini görmemize de fayda.

Bir öbür teşhis yolu ise çocuğun idrar yoluna kateter yerleştirilerek çekilecek ilaçlı sinema ile mesanenin röntgeninin çekilmesidir. Buna ek olarak nükleer tarama yapılabilir. Enjekte edilen radyoaktif unsur sayesinde böbreklerin işlevleri tespit edilebilir.

Hastanın hikayesi tedavide belirleyici rol oynuyor

Hastalığın tedavi basamağında birçok faktör rol oynar. Bunların başında hastanın yaşı, reflünün düzeyi ve varsa yol açtığı öteki hastalıklar, hastanın işeme alışkanlıklarıdır. Birinci evrede idrar yolu enfeksiyonunun baskılanması ve böbreğe sıçramasının engellenmesi emeliyle antibiyotik verilir.

Tedavide kullanılan bir başka metot ise cerrahidir. Mesaneden böbreğe idrarın kaçışını engellemek; üretirin ve böbreğin genişlemesini engellemek hedefiyle mesane ve üretir ortasındaki kapakçıktaki problemler çözülür. Sonuç olarak idrarın yalnızca tek bir istikamette böbrekten mesaneye hakikat akışı sağlanmış olur.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı