Çocuk etkinlikleri tam gaz

Lüleburgaz Belediyesi’nin çocuklar için düzenlediği “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” ile “Mahallede Şenlik Var” aktiflikleri tüm süratiyle kaldığı yerden devam ediyor. Çocukların hem öğrendiği hem de öğrendiği etkinlikler dün Durak Mahallesi ve Zafer Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşlar fiyatsız olan aktiflikleri kaçırmamak için Lüleburgaz Belediyesi toplumsal medya hesaplarını takip edebilir.

Lüleburgaz Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ve pandeminin tesirinin azalmasıyla birlikte çocuklar için düzenlediği etkinliklere kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl birincisi geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan Kentli Çocuk Yıldızlar Altında aktifliklerine “Mahallede Şenlik Var” aktiflikleri de eklendi. Lüleburgaz’ın farklı noktalarında dolu dolu gerçekleştirilen etkinliklere çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

Bir yanda maske boyama, öteki yanda kilden heykel

Kültür İşleri Müdürlüğü ve Toplumsal Dayanak Hizmetleri Müdürlüğü takımlarının gerçekleştirdiği “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” ile “Mahallede Şenlik Var” etkinliklerinde çocuklar yalnızca eğlenmiyor, tıpkı vakitte öğreniyor. Bununla birlikte dün Durak Mahallesi’nde gerçekleştirilen “Mahallede Şenlik Var” etkinliğinde çocuklar kilden heykel, kukla imali ve mandala boyama gerçekleştirdi. Bununla birlikte çocuklara dondurma ve balon dağıtıldı. Öte yandan Kültür İşleri Müdürlüğü’nün Zafer Parkı’nda gerçekleştirdiği “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” etkinliğinde ise çocuklar rengarenk boya ve simlerle maske boyamanın keyfine vardı.

Belediye hesaplarından paylaşılıyor

Lüleburgaz Belediyesi hesaplarından da paylaşılan aktiflikleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, Lüleburgaz Belediyesi’nin Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı