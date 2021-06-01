Çocuk haklarına dikkat çeken yepyeni bir kitap; Kaju Adası Kardeşliği

Mehmet Erkan, edebiyat seyahatindeki 11. kitabı “Kaju Adası Kardeşliği” ile çocuk haklarına dikkat çekiyor. Elma Çocuk yayın konutundan çıkan kitap, gizemli bir ada olan Kaju’da yaşanan harikulâde olaylar sonrasında başlayan macera dolu çabayı anlatırken, çocuk hakları ve birey olma şuurunu de okuyuculara satır ortalarında yansıtıyor.

“Arzavul Tepesi” serisi ile çok sevilen müellif Mehmet Erkan, yayımlanan 11. kitabı “Kaju Adası Kardeşliği” ile çocuklara seslenmeye devam ediyor. Muharririn çocuk edebiyatı alanındaki 6. kitabı olan bu roman, okyanusun ortasında, üzerinden ekvator çizgisi geçen gizemli bir ada olan Kaju’da yaşananları çocukların gözünden aktarıyor. Muharrir, kahramanların Kaju’da verdikleri uğraşları anlatırken bir yandan da çocukların sahip olduğu haklara da dikkat çekiyor.

Çocuk Haklarına Dikkat Çekmeye Adanmış Bir Çocuk Kitabı

Müellif Mehmet Erkan kitabının ortaya çıkış hikayesini tabir ediyor : “Her edebi yapıtı kaleme alırken, kesinlikle o husus ile ilgili araştırmalar yapıyorsunuz. Olay büsbütün kurgu olsa bile gerçeklik hissini yakalamak için sorguluyor, gözlemliyor ve ayrıntılara iniyorsunuz. Lakin yeni kitabımda bu süreç değişik işledi. Son vakitlerde epey ilgi duyduğum bir bahis olan çocuk haklarına dikkat çekmek için Kaju Adası Kardeşliği’ni kaleme aldım.”

Kaju Adası Kardeşliği’nde dünyadaki milyonlarca çocuk üzere eğitim alamayan, sıhhat hizmetlerinden faydalanamayan, düzgün beslenemeyen ve özgür olmayan çocukların gayretini anlattığının altınız çizen Muharrir kelamlarını şöyle sürdürdü: “Kitabımda 1989 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’ye de edebi atıflarda bulundum. Kitabı okuyacak çocukların da haklarından haberdar olması gerektiğini, birey olma şuurunu kazanmaları için değerli görüyorum.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı