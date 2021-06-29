Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez: ‘Yaz aylarında bebekler için bol tahıllı, mineralli mamalar tercih edilmeli’

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte bebeklerin beslenme rutinlerinde de küçük ancak kıymetli değişimler yapılmasında yarar olduğu belirtiliyor. Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Ağır Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez, bebeklerin, bilhassa mevsim değişikliklerinden etkilenmeden bağışıklık ve sindirim sisteminin olağan işlevlerinde çalışmasının ve kaliteli uyku sistemlerinin değerine dikkat çekerek, bu devirde annelerin süt ve meyve içerikli bol tahıllı ve mineralli mamaları tercih etmesinde fayda olduğunu vurguluyor.

Bebeklerin sağlıklı gelişiminde bağışıklık ve sindirim sisteminin istikrarlı bir biçimde işlevlerini sürdürmesi büyük bir değer taşıyor. Sindirim sistemi oldukça hassas olan bebeklerin, 6’ıncı aylarından itibaren ek besine geçiş periyotlarında sağlıklı bir halde beslenmesi ise epey kritik…

Açıkta satılan yiyeceklere dikkat!

Yaz periyodunda açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğinin altını çizen Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan Ağır Bakım Uzmanı Prof. Ferhat Çekmez, bu formda risk taşıyan eserlerden kaçınılmasının kıymetli olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra bebeklerin 6’ıncı aydan itibaren ek besin seyahatinde vitamin ve mineral oranı yüksek olan bebekler için özel hazırlanmış tahıllı kaşık mamaların sıhhat bir sindirim sisteminin gelişmesinde destekleyici olduğunu söz ediyor.

Tahıllı kaşık mamalar sindirim sisteminin dostu

Günlük muhtaçlıklarının karşılanmasında da tahıllı kaşık mamaların büyük bir rol oynadığını belirten Prof. Çekmez, bilhassa içeriğinde vitamin ve mineral zengini meyve içeriği olan bol tahıllı mamaların bebeklerin beslenme programında yer almasını öneriyor. Vitamin ve lif açısından da bebekler için ülkü bir besin kaynağı olan bu mamalar, karbonhidrat açısından da düzgün bir güç kaynağı olduğunu lisana getiriyor. Demir ve çinko bakımından da güçlü pahalara sahip bol tahıllı mamalar, bebeklerin sindirim sistemini olumlu istikamette etkilenmesine dayanak olduğunu vurgulayan Çekmez, içeriğinde rezene ve pekmez üzere farklı kaynakların bulunduğu tahıllı kaşık mamaların bebeklerin sindirim sisteminin olağan işlevlerini müdafaasını içinde anne mutfağında yer almasını öneriyor.

Bağışıklık ve sindirim sistemi için güzel uyumak değerli

Prof. Çekmez, sıcak hava dalgasıyla birlikte bebeklerin uyku tertibinin farklılaştığına dikkat çekiyor. Bu kademede bebeklerin rahat uyuyabilmesi için beslenmelerinde lif ve vitamin bakımından güçlü olan içeriklerin yaz devrinde de tercih edilmesinin ehemmiyetine değiniyor. Çekmez, ayrıyeten çok tahıllı kaşık mamaların besleyici ve doyurucu olmasının uyku öncesinde de bebeklerin rahatlamalarına ve uykularının daha kaliteli olmasına yardımcı olduğunu da kelamlarına ekliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı