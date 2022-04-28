Çocuk kitapları ve TV’lerde neden engelli karakterler yok?

Günlük hayata katılımda çok fazla sorunla karşılaşan engelli çocuklar, edebiyat ve televizyon dünyasında da yok sayılıyor. Türkiye’de yayınlanan çocuk kitaplarında, filmlerde engelli karakterler genelde yer almıyor. Engelli çocuklar, engellilerin çocuk ve gençlik yayınlarında daha görünür olmasını arzuluyor.

Türkiye Yazarlar Birliği Üyesi Yazar Turgut Tunç, çocuk edebiyatında ve televizyonlarda engelliliğin temsil edilmemesi konusunda şu görüşleri dile getirdi:

EBEVEYNLER VE ÖĞRETMENLER KAYNAK BULAMIYOR

“Engelli çocuklar, yayın dünyamızda neredeyse hiç temsil edilmeyen grupların başında geliyor. Kitapçılarda, engelliliği doğru bir şekilde tasvir eden bir çocuk kitabı veya genç yetişkin romanı bulmak kolay değil. Ebeveynler ve öğretmenler, bu konuda kaynak arıyor ama bulamıyor.

Kitaplarda, tekerlekli sandalye, koltuk değneği kullanan, bir uzvu eksik veya benzer bir engeli olan karakterlere ihtiyacımız var.

Çocukların herkesin farklı olduğunu ve farklılıklarımızın bizi harika ve benzersiz kıldığını anlamaları önemlidir. Bunun için de çocuk yayıncılığı çeşitliliğini artırmak ve marjinal sesleri yükseltmek için önemli adımlar atılması gerekiyor.

PRENS VE PRENSESLERİN YANINDA ENGELLİ YOK

Televizyonlarda da durum aynı. Çocukların ilgiyle izlediği İtfaiyeci Sam (Fireman Sam – tekerlekli sandalye kullanan Hannah Sparkes) dışındaki filmlerde tekerlekli sandalyeli karakter göremiyoruz.

Büyük reklam yapımcıları arasındaki Disney Channel, Zodiak Kids ve Nickelodeon, önemli bir engelli karakteri olan tek bir çocuk şovuna sahip değil.

Televizyonlarda yakışıklı prens ve güzel prenseslerin yanı sıra engelli karakterleri de görmemiz gerekiyor.

Yapımcılar ticari bir fırsatı kaçırıyor olabilir. Çünkü yurtdışında engellilere yönelik yapılan ve reyting rekorları kıran birçok televizyon programı var.”

Yazar Tunç, kitaplardaki ve televizyonlardaki engelli temsilinde acil iyileştirmeler yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, TRT’ye, yayın evlerine ve yazarlara önemli görevler düştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı