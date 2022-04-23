Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Çocuk Kitapları Fuarı ve Çocuk Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Fuar ve Çocuk Şenliği için düzenlenecek olan açılış töreni saat 13.00’da açılış töreni düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Çocuk Kitapları Fuarı ve Çocuk Şenliği için hazırlıklar tamamlandı.

29 Nisan 2022 tarihine kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek fuar ve şenlik süresince çocuklar diledikleri kitaplara ulaşacak hemde gönüllerince eğlenecek.

40’ı aşkın Türkiye’nin seçkin yayınevinin katılarak stant açacağı etkinlikte Nevşehir Belediyesi tarafından binlerce kitap çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Ataol Behramoğlu, Özgür Bolat, Bestami Yazgan ve Bircan Yıldırım gibi ünlü yazarlar fuarda hem çocuklarla söyleşiler gerçekleştirecek hem de kitaplarını çocuklar için imzalayacak.

23 Nisan Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek olan Çocuk Kitapları Fuarı ve Çocuk Şenliği’nde ilk konuk yazar Dr. Özgür Bolat olacak.

Velilere yönelik Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir konulu bir söyleşi gerçekleştirecek olan Dr.Bolat’ın ardından ise Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’in katılımıyla saat 15.30’da şiir ve müzik dinletisi yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı