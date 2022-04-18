Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı Cuma Günü Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çocuklara okumayı sevdirecek, onları kitap okumaya teşvik edecek, çocuklara ve eğitime büyük katkı sağlayacak olan Çocuk Kitapları Fuarı için geri sayım başladı. Müzikal, tiyatro, oyun, atölye ve okuma etkinliklerinin de yapılacağı fuar süresince düzenlenecek olan Çocuk Şenliği Nevşehirli çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak.

Nevşehir Belediyesi, çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve keyifli vakit geçirmesi amacıyla ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ düzenleyecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan etkinlik 22 Nisan 2022 Cuma günü başlayacak ve 29 Nisan 2022 tarihine kadar Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam edecek.

40’ı aşkın Türkiye’nin seçkin yayınevinin katılarak stant açacağı etkinlikte çocuklar çeşitli türde diledikleri tüm kitaplara ulaşma fırsatı bulacak.

Ayrıca Ataol Behramoğlu, Özgür Bolat, Bestami Yazgan ve Bircan Yıldırım gibi ünlü yazarlarda hem çocuklarla söyleşiler gerçekleştirecek hem de kitaplarını çocuklar için imzalayacak.

Hem velilerin hem de çocukların büyük ilgi göstermesi beklenen fuar süresinde ayrıca Nevşehir Belediyesi tarafından binlerce kitap çocuklara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kitap Fuarı ile birlikte ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir de Çocuk Şenliği düzenlenecek.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan şenlik kapsamında Hacivat Karagöz gösterileri, Kukla Show, Bubble Show, sihirbaz gösterileri, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalar yer alacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı