Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı İlk Günde Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı’na aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için birbirinden eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği etkinliğin ilk gününde Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat’un söyleişisi ve Ataol Behramoğlu’nun şiir dinletisi yer aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği ve Kitap Fuarı kapılarını açtı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde açık alanda Çocuk Kitapları Fuarı için 40’ı aşkın yayınevi stant açarken aktivite alanında ise çocuklar için Hacivat Karagöz gösterileri, Kukla Show, Bubble Show, sihirbaz gösterileri, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat ise Çocuk Kitapları Fuarı’nın ilk gününde aileler için ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından Ataol Behramoğlu ve Haluk Çetin’in şiir ve müzik dinletisi de ilgiyle takip edildi.

İlk gününde binlerce kişiyi ağırlayan Çocuk Kitapları Fuarı ve Çocuk Şenliği 29 Nisan Cuma gününe kadar sürecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı