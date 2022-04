Çocuklar Ara Tatilde Digiturk’le Eğlenceye Doyacak!

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, ara tatil boyunca en sevilen animasyonları ve çizgi dizileri beIN MOVIES FAMILY ve beIN CONNECT’te çocuklarla buluşturacak.

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, ara tatil için üyelerine yepyeni sürprizler hazırladı. Çocukların eğlenceli vakit geçirebilmesi için 9-17 Nisan tarihleri arasında birbirinden keyifli içerikler yayımlayacak olan Digiturk, zengin eğlence içeriğini zaman ve mekândan bağımsız olarak internet üzerinden sunan beIN CONNECT uygulamasında “Çocuk” kategorisi altındaki 2 bini aşkın içerikle tatil keyfini katlayacak.

“Troller”in (Trolls) devamı niteliğindeki muhteşem bir animasyon filmi olan “Troller Dünya Turu” (Trolls World Tour),

Tarih öncesi dönemde yaşayan Crood ailesinin eğlenceli maceralarının devamını anlatan “ Crood’lar 2: Yeni Bir Çağ” (The Croods: A New Age),

Seslendirme kadrosunda Johnny Depp, James McAvoy, Emily Blunt’ın yer aldığı, sevimli bahçe cücelerinin maceralarını anlatan “Cüce Dedektif Şerlok” (Sherlock Gnomes),

Dünyadaki yerini bulmaya çalışan ve tüm akranlarından farklı olan bir tavuğun eğlenceli maceralarına bizi ortak eden “Turu ve Sirk Maceraları” (Turu, the Wacky Hen),

Sahibini bulmak için köpek dostlarıyla iş birliği yapıp çiftlikten şehre giden kuzu Shaun’un birbirinden eğlenceli maceralarını anlatan “Kuzular Firarda” (Shaun The Sheep Movie),

Dövüş sanatlarına hakim 4 mutant kaplumbağanın, ustaları mutant fare “Splinter” ile birlikte kötülerin karşısında verdikleri savaşı konu edinen “Ninja Kaplumbağalar” (Teenage Mutant Ninja Turtles)ve “Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden” (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)filmleriyle izleyenleri dopdolu bir ara tatil bekliyor.

beIN CONNECT üzerinden ayrıca, “Köfte Yağmuru 2” (Cloudy With A Chance of Meatballs 2), “Çılgın Hırsız” serisi (Despicable Me), “Benim Annem Bir Cadı” (Earwig And The Witch), “Madagaskar Penguenleri” (The Penguins Of Madagascar), “Shrek” serisi, “Şirinler 2” (Smurfs 2), “Şirinler: Kayıp Köy” (Smurfs: The Lost Village), “Star”, “Süper Köpek ve Turbo Kedi” (Stardog And Turbocat), “Efsane Beşli” (Rise of the Guardians), “SüngerBob KarePantolon: Suyu Süngerle Sil” (The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water) ve “Jurassic Park” serisi de çocuklarla buluşacak.

