Çocuklar at binmeyi çok sevdi

Büyükşehir Belediyesi 4-6 yaş çocuklara yönelik uzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimine başladı. Aileler çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ata sporumuz biniciliği yeni nesillere sevdirmekamacıylauzman eğitmenler eşliğinde ücretiz at biniş eğitimlerini başlattı. Kocaeli Atlı Spor Merkezinde 4-6 yaş arası çocuklara yönelik verilen eğitimde; başlangıç seviyesi, vücut kontrolü, atla denge, uyum ve iletişim konularında çocukların eğitim sahibi olmaları amaçlanıyor.

AİLELERDE HEYECANA ORTAK OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünün organize ettiği ‘At Biniş Eğitimleri’ 3 hafta sürecek. Haftanındört günü gerçekleşen at biniş eğitimlerinde çocukların binicilik deneyimini ve heyecanını yakından görmek isteyen aileler de eğitimlere katılarak çocukların heyecanına ortak oldu.

KATILIM BELGESİ VERİLECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkilileri; Küçük yaşlarda başlanan at binme eğitiminin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişim yönünden çocuklarda çok olumlu etkiler bıraktığını belirterek çocukların mutlaka erken yaşlarda sporla tanıştırılması gerektiğini belirtiyor. 3 hafta sürecek eğitimlerin sonunda250 çocuğa katılım belgesi verilecek.