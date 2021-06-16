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Ana Sayfa Kültür & Sanat 16 Haziran 2021 19 Görüntüleme

Çocuklar! Bu yaz ‘Karaburun’un Gizemi’ni çözmeye hazır mısınız?

Çocuklar! Bu yaz ‘Karaburun’un Gizemi’ni çözmeye hazır mısınız?

Hazır, çocukların heyecanla beklediği yaz tatili geliyorken onları keyifli bir maceraya sürükleyecek bir kitapla buluşturmaya ne dersiniz? Karaburunlu dört arkadaşın gizemli seyahatlerine eşlik edeceğimiz Karaburun’un Gizemi, tam da bu türlü bir öykü işte… Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık) tarafından yayımlanan İrem Almaç Yüce’nin yeni kitabı, merak ve heyecanla okunan bir hikayesinin yanı sıra; çocuklara dostluğun, dayanışmanın, tabiat ve hayvan sevgisinin kıymetini de hatırlatıyor…

Yazları Karaburun’da buluşan dört kafadar Ela, Rüzgâr, Yağmur ve Eren gizemli bir olaya tanıklık ederler. Çalılıkta gezinen bir karaltı görmeleri, yaşayacakları büyük maceranın başlangıcı olur. Nedir bu karaltı, neden Karaburun’dadır? Çocuklar bu gizemin peşine düşerler ve kendilerini yıllar öncesine uzanan enteresan bir olayın ortasında bulurlar.

BİR SOLUKTA OKUNACAK

Muharrir İrem Almaç Şanlı, yeni kitabında çocukları heyecanlı bir yaz tatili macerasının içine çekiyor. Redhouse Kidz (SEV Yayıncılık)tarafından yayımlanan Karaburun’un Gizemi, yabanî bir hayvanla bir insan ortasındaki sıra dışı bağın ekseninde gelişen olaylarla örülü, sürükleyici bir serüven. Aile büyükleriyle bir ortada olmanın, yazlık arkadaşlarıyla buluşmanın, tavan ortasındaki bir odayı düzenlemekten kısmından meyve yemeye pek çok hoşlukları keşfetmenin vakti olan yaz tatilleri, sürükleyici bir kitap okumanın keyfiyle daha renkleniyor. İşte merakla okunan Karaburun’un Gizemi de dört kafadarın yaz tatili macerasını anlatırken, bir yandan da dostluğun, dayanışmanın, tabiat ve hayvan sevgisinin bedellerini hatırlatarak çocukların yaz tatiline farklı bir heyecan katacak…

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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